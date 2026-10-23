我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣女性跟團到富士山河口湖旅遊時遇害，消息傳出後掀起許多關注，藝人米可白昨（22）日透露自己也到河口湖旅遊，在當地有「葡萄吃到飽」的活動，為了想吃回本她狂塞了50顆，沒想到卻因此吃壞肚子，讓她哭笑不得。米可白透露，媽媽黃玲玲幫自己報名了河口湖一日遊，而活動期間有一項行程是麝香葡萄吃到飽，30分鐘內採多少就能吃多少，面對難得的機會，她跟舅舅可是火力全開狂塞猛吞，想不到吃得太過癮，晚上直接拉肚子拉了4次。更搞笑的是，米可白早期擔任幼幼台姐姐時，名字就是葡萄姐姐，沒想到居然栽在葡萄身上，讓她苦笑說：「原來我是對自己過敏。」影片公開後掀起許多粉絲留言關心。許多網友透露，葡萄是比較寒性的水果，若是一次吃太多是很有可能拉肚子的，「葡萄吃多了本來就會拉肚子呀，促進腸道蠕動」、「因為纖維質夠，增加腸胃蠕動」、「沒有洗就直接吃難怪會拉肚子。」