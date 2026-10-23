俄烏戰爭遲遲未能消停，近日又傳出烏克蘭使用的美國軍事版「星鏈」（Starlink）網路，突然失去部分關鍵功能的權限，讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言感覺被川普「背叛」，導致烏軍關鍵防空與無人機作戰嚴重受挫。有美媒引述美國官員消息稱，川普已致電馬斯克（Elon Musk），要求對方解除對烏克蘭軍用版「星鏈」的限速。對此，諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家保羅・克魯曼（Paul Krugman）22日在個人專欄發文，主張美國政府應設法收回馬斯克對星鏈的控制權，認為私人企業不應擁有左右國家安全政策的權力，更以台灣空軍使用的F-16戰機為例，凸顯關鍵戰略資產被私人企業掌握的風險。
烏克蘭通訊受限惹議！克魯曼質疑私人企業左右戰局
克魯曼這篇題為《是時候把星鏈從馬斯克手中拿走了》（It's Time to Take Starlink Away from Elon Musk）的文章，起因於烏克蘭使用的星鏈服務受限所引發的爭議。他引述《華爾街日報》報導及美國官員說法，質疑馬斯克是否曾自行決定，要限制烏克蘭使用相關通訊的能力；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前也曾表示，政府事前並不知情。
克魯曼認為，星鏈已成為現代戰爭的重要通訊工具，若企業負責人能自行決定一個國家的軍事通訊能力，等於讓私企介入外交與國防政策，限制烏克蘭的通訊能力可能使俄羅斯受益，若關鍵服務無法及時恢復，恐對烏克蘭軍民造成嚴重後果。
以台灣F-16為例 假設軍事供應遭切斷怎麼辦？
克魯曼還在文中提出假設情境，指出台灣空軍操作由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-16戰機，假如該公司因為某種商業交易，例如與中國達成協議，而突然切斷台灣取得零件、系統升級、彈藥及電腦網路等資源的管道，導致台灣軍事能力受到削弱，美國社會是否會認為，這只是企業在行使財產權？
克魯曼直言，這種情況顯然不能單純以「企業擁有財產」為由來合理化，主張美國政府應要求企業恢復相關供應，若企業拒絕配合，政府就應考慮暫時接管，以確保國家安全不受私人決策左右。必須注意的是，這是克魯曼提出的假設案例，並非台灣目前已遭洛克希德馬丁切斷軍備供應，也不是美國政府已決定採取接管行動。
援引二戰接管企業案例 呼籲「關鍵戰略資產」不應由個人掌控
為了支持自己的主張，克魯曼並援引第二次世界大戰期間的美國案例。1944年，時任總統羅斯福曾下令國民兵，接管美國歷史悠久的百貨公司與郵購零售商「Montgomery Ward」主要設施，原因是公司負責人拒絕遵守政府介入勞資爭議後達成的協議，而當局擔心勞資衝突會妨礙戰時生產，此事凸顯美國政府在特殊情況下，可以採取暫時接管措施，避免私人企業的決策，危害國家安全。
克魯曼強調，現代戰爭中的即時通訊與資訊傳遞，重要性不亞於飛彈與火砲，像星鏈這類衛星通訊系統，已具有戰略資產的性質，因此各國能否完整使用相關通訊能力，不應只由企業負責人決定，即便這個人是支持民主和美國價值的愛國人士也一樣，而是該納入政府的外交與國家安全政策考量。
文章最後再次呼籲，美國應設法將星鏈的控制權，從馬斯克手中移走，避免關鍵軍事資產，成為單一私人企業主左右國際局勢的工具。
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克魯曼這篇題為《是時候把星鏈從馬斯克手中拿走了》（It's Time to Take Starlink Away from Elon Musk）的文章，起因於烏克蘭使用的星鏈服務受限所引發的爭議。他引述《華爾街日報》報導及美國官員說法，質疑馬斯克是否曾自行決定，要限制烏克蘭使用相關通訊的能力；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前也曾表示，政府事前並不知情。
克魯曼認為，星鏈已成為現代戰爭的重要通訊工具，若企業負責人能自行決定一個國家的軍事通訊能力，等於讓私企介入外交與國防政策，限制烏克蘭的通訊能力可能使俄羅斯受益，若關鍵服務無法及時恢復，恐對烏克蘭軍民造成嚴重後果。
以台灣F-16為例 假設軍事供應遭切斷怎麼辦？
克魯曼還在文中提出假設情境，指出台灣空軍操作由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-16戰機，假如該公司因為某種商業交易，例如與中國達成協議，而突然切斷台灣取得零件、系統升級、彈藥及電腦網路等資源的管道，導致台灣軍事能力受到削弱，美國社會是否會認為，這只是企業在行使財產權？
克魯曼直言，這種情況顯然不能單純以「企業擁有財產」為由來合理化，主張美國政府應要求企業恢復相關供應，若企業拒絕配合，政府就應考慮暫時接管，以確保國家安全不受私人決策左右。必須注意的是，這是克魯曼提出的假設案例，並非台灣目前已遭洛克希德馬丁切斷軍備供應，也不是美國政府已決定採取接管行動。
援引二戰接管企業案例 呼籲「關鍵戰略資產」不應由個人掌控
為了支持自己的主張，克魯曼並援引第二次世界大戰期間的美國案例。1944年，時任總統羅斯福曾下令國民兵，接管美國歷史悠久的百貨公司與郵購零售商「Montgomery Ward」主要設施，原因是公司負責人拒絕遵守政府介入勞資爭議後達成的協議，而當局擔心勞資衝突會妨礙戰時生產，此事凸顯美國政府在特殊情況下，可以採取暫時接管措施，避免私人企業的決策，危害國家安全。
克魯曼強調，現代戰爭中的即時通訊與資訊傳遞，重要性不亞於飛彈與火砲，像星鏈這類衛星通訊系統，已具有戰略資產的性質，因此各國能否完整使用相關通訊能力，不應只由企業負責人決定，即便這個人是支持民主和美國價值的愛國人士也一樣，而是該納入政府的外交與國家安全政策考量。
文章最後再次呼籲，美國應設法將星鏈的控制權，從馬斯克手中移走，避免關鍵軍事資產，成為單一私人企業主左右國際局勢的工具。
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