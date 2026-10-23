強颱薔琵來襲，全台各縣市陸續宣布停班停課，但許多必須出勤的上班族與採買民眾最關心：颱風天搭計程車會加錢嗎？車資會不會加價？《NOWNEWS今日新聞》整理六都最新收費規定、勞動部交通補助條件與省錢技巧，讓您風雨中安全出行。

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🟡六都計程車加價不同！南高加50雙北按錶

颱風天計程車加價並非全台統一，各縣市規範差異大，切勿任由司機漫天喊價：

縣市區域 颱風假收費標準 規定說明與注意事項
台北市、新北市 維持照錶計費 公會提案每趟加收 50 元仍在研議中，尚未實施，私下喊價屬違規。
桃園市、台中市 維持照錶計費 無法定颱風加成規定，均依計費錶收費，切勿任由駕駛漫天喊價。
台南市 每趟加收 50 元 經市府宣布全區停班停課時，依官方核定運價每趟合法加收 50 元。
高雄市 每趟加收 50 元 經市府宣布全市停止上班時，依官方核定運價每趟合法加收 50 元。
台南與高雄市府明訂，停班停課期間計程車依法可加收 50 元；但台北與新北目前仍在研議階段，尚未正式定案，與桃園、台中一樣維持跳錶計費，民眾搭乘若遇私自加價可保留收據申訴。

🟡颱風天出勤車資補助！符合三條件雇主買單

颱風假被要求出勤，車資公司該付嗎？根據勞動部規範，雇主若在停班期間要求員工出勤，且大眾運輸停駛造成通勤困難，在確有搭乘計程車必要性時，雇主除了給付當日工資外，應負擔或補貼計程車費用。建議勞工出勤時務必索取並保留車資收據，以便後續向公司報帳。 

資料來源：台灣大車隊55688

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...