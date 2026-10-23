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美國職棒大聯盟即將在12月1日（台灣時間2日）迎來現行勞資協議（CBA）到期，屆時極可能陷入全面封館停擺。面對資方試圖在下一次勞資協議中強行導入團隊薪資上限（Salary Cap）與合約年限限制，各隊與自由球員（FA）預計將掀起一波瘋狂簽約潮。其中，坐擁兩座塞揚獎的頭號自由球員左投史庫柏（Tarik Skubal），其合約被預測將打破山本由伸保證總額4億美元的投手歷史天花板，甚至上看10年4億美元；其超級經紀人波拉斯（Scott Boras）也公開喊話，力推各球團趕在12月封館大門關閉前的11月搶先敲定天價長約。根據美媒《The Athletic》資深記者麥卡洛（Andy McCullough）報導，本輪勞資談判中，大聯盟資方正式提出了自1994年以來首見的「硬薪資上限」提案。資方在5月時提出2027年球隊薪資總額上限為2.453億美元、下限為1.712億美元；更在6月進一步拋出震撼方案，要求未來簽約自由球員合約上限不得超過5年、總額不得超過2.02億美元。雖然大聯盟球員工會（MLBPA）強烈反對引進薪資上限，但一旦新版協議設下更嚴苛的規範，未來球員將極難再簽下動輒10年的歷史級天價巨約。一名大聯盟球團高層便直言：「現在大聯盟無法阻止球團開出天價長約，但在新勞資協議生效後，這類超大型合約恐怕將徹底成為絕響。」本季季中由底特律老虎隊轉戰洛杉磯道奇隊的王牌左投史庫柏，生涯手握2座美聯塞揚獎殊榮，無疑是今年自由市場最大咖的超級大魚。市場普遍預期，史庫柏即將簽下的合約，絕對會打破道奇強投山本由伸所保持的投手史上最高保證總額3.25億美元紀錄，更有球團高層大膽推測，合約最終可能直衝「10年4億美元」的驚人天文數字。面對資方企圖限縮薪資的威脅，史庫柏的經紀人波拉斯展現了老練的談判手腕，直接向各大球團喊話，呼籲把握當下制度紅利：「對許多球隊而言，趁著現在簽約絕對比等到新勞資協議出爐後更有利。現在球團擁有完全的運作自由度，想要爭取戰力就該趁現在。」當被問及在新舊規則交替之際爭取天價合約是否矛盾時，波拉斯霸氣回應：「在以天賦說話的職業世界裡，在規則正式確立之前，規則根本不存在。」回顧2021年封館前夕，大聯盟各隊為了避險曾紛紛搶在截止日前狂簽巨約；如今史庫柏爾合約談判箭在弦上，波拉斯正全力操盤，預計11月大聯盟自由市場將上演一場空前絕後的搶人大戰。