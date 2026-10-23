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薔琵颱風暴風圈觸陸！太大顆「雷達只掃到一半」：影響時間會拖更久

強調「真的很大顆，雷達目前只能掃到颱風的一半而已，還有另一半還在雷達監測範圍外。」並提醒颱風影響時間「會拖很久」

▲薔琵颱風於今（23）日清晨4時暴風圈接觸台灣東半部陸地，最新雷達圖只能掃到暴風圈的一半。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今明風雨最猛烈！薔琵颱風「全台各地風雨時程」速看

▲今天北部、東半部降雨逐漸增加，周五至周六北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲全台風雨時程一圖看。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

薔琵颱風於今（23）日清晨4時暴風圈接觸台灣東半部陸地，預計上午過後暴風圈將籠罩全台。；中南部平地則是強風不斷，需等到周六颱風逐漸遠離才會趨緩。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」今日發文，表示薔琵颱風暴風圈接觸東部陸地，並貼出雷達圖，，提醒民眾注意安全。同時，台灣颱風論壇曾貼出「全台風雨時程攻略」，提到今（23）日全天是薔琵颱風影響最劇烈時段，預計周六（24日）夜間颱風就會迅速遠離，但無論颱風最終是否登陸，全台各地都會有一定感受。無論中心最後有無登陸，颱風環流的影響，配合東北季風加成，會讓北部風雨感受時間相當久。今（23日）一整天都將是強風豪雨，預計要等周六（24日）夜間後，風雨才會緩和下來。另外，需要特別提醒北部山區（雪山山脈沿線），預測的累積雨量相當可觀，務必做好防豪雨準備。直面颱風的第一線，今（23日）全天達到最強。要特別提醒宜蘭地區，如果颱風最終登陸，極可能是在宜蘭或北海岸擇地登陸，若此狀況發生，在颱風眼牆直接接觸下，必定是狂風暴雨，但會否登陸，很可能要颱風中心很接近時才可能預警，請全程保持警覺。由於這次薔琵是大型颱風，中心又足夠接近，中央山脈無法完全阻擋氣流繞島後吹向西半部，即起至周六（24日）下半天將會強陣風不斷。澎湖群島及恆春半島由於地形效應的緣故，風勢會比上述地方更強一些。今（23日）上半天之前幾乎無感。但下半天風向一轉，中南部山區稍微迎風後，雨勢就會明顯起來，請做好防大雨準備。本次反而因為山脈阻擋，是風雨相對小的區域。但要特別注意，今（23）日下半天，可能會有焚風出現，請留意極端高溫的狀況，尤其花東縱谷區會是焚風熱點。沿海地區還是會出現強陣風，也要小心防範。馬祖則要小心東北季風與颱風環流加成的影響，除了間歇性的陣雨外，陣風也會相當猛烈。金門本次距離颱風較遠，影響較小，留意強陣風即可。