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美國職棒大聯盟第122屆世界大賽即將在23日（台灣時間24日）點燃戰火，由本季兩聯盟戰績最佳的密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊正面對決。在現代棒球高度崇尚進階數據、長打至上的「三振－全壘打」浪潮下，向來以數據分析見長的光芒隊，今年例行賽竟執行了全大聯盟最多的45次犧牲短打。針對這項看似復古的戰術回歸，光芒總教練凱許（Kevin Cash）在賽前記者會上公開揭密背後原因，直言觸擊已演變出全新的施壓價值。在傳統數據棒球理念中，犧牲短打因主動奉送出局數而長年被進階分析派視為「低效率戰術」。然而光芒隊本季不僅在例行賽完成45次犧牲觸擊稱霸全聯盟，季後賽至今也已成功執行3次。談到這項戰術的轉變，光芒主帥凱許透露：「這是球隊內部經過多次深入討論，並由我們的研發（R&D）團隊深入研究後得出的結果。我們發現，不僅僅是推進用的犧牲觸擊，嘗試突擊短打安打（bunt hit）同樣能給防守方施加巨大心理壓力。5年前我可能還會強烈反對觸擊，但如今我們意識到了它更高的戰術價值。」凱許進一步指出，戰術能徹底奏效的關鍵在於球員配置：「我們陣中正好有4名兼具高於聯盟平均速度與頂尖短打技巧的選手。」在大聯盟防守佈陣受限與內野守備移動的現代環境下，光芒利用短打製造防守破綻，成為打亂對手節奏的重要殺招。本屆世界大賽面對釀酒人陣中以米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）為首擁有驚人球速的投手群，光芒隊的小球戰術與突擊短打極可能成為撕裂對手防線的勝負手。此外，光芒在第1戰決定由獲得中5天休息的馬丁尼茲（Adrian Martinez）掛帥先發，而非王牌投手拉斯穆森（Drew Rasmussen），凱許解釋球團優先讓拉斯穆森多休1天，以確保他在登板時能全力發揮最大投球局數。