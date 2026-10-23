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美國金融業拉響AI資安警報！根據《Axios》22日報導，多家美國大型銀行發現，未經授權的第三方AI智能體，似乎正在嘗試存取客戶帳戶，部分智能體甚至有「超出使用者指示範圍」的疑慮。報導指出，這類事件並不全然等同於駭客入侵，而是部分使用者主動提供網路銀行登入憑證，讓AI助理代為查詢資料、處理金融事務，但即使取得客戶同意，也不代表銀行就允許第三方智能體以這種方式登入。《Axios》引述消息人士指出，部分智能體疑似出現「超出使用者指示範圍」的行為，甚至與銀行客服互動，使銀行更難確認實際操作者的身分。銀行真正擔心的是，當AI取得交易權限後，可能因誤解指令或自主判斷，進一步執行付款、轉帳等操作。摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗集團（Citi）及摩根士丹利（Morgan Stanley）等金融機構，正在採取措施，限制第三方AI智能體存取客戶帳戶，防範可能的未授權操作。不過，部分銀行也表示，尚未觀察到報導所稱的「失控AI智能體」存取其平台的情況，顯示各家銀行面臨的實際狀況，並不完全相同。面對AI智能體帶來的風險，限制存取權限成為可能的防護方式之一。例如，允許AI查詢帳戶資訊，卻不開放轉帳或交易功能，以降低錯誤操作造成資金損失的風險。隨著AI從聊天工具，發展為能登入系統、聯繫客服、執行任務的智能代理，金融業面臨的挑戰，已不僅僅是防範駭客，也包括確認操作授權、限制AI行動範圍，並在異常狀況發生時及時阻止。如何兼顧AI便利性與金融安全，將成為銀行及監管機構的重要課題。原文連結：