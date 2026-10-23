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▲Joeman開箱手機被網友發現桌面有盜版漫畫App。（圖／翻攝自Threads）

百萬YouTuber Joeman（九妹）又出事！才剛度過前女友蕭伊毀滅性爆料爭議的他，近日搶先開箱蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，沒想到他展示桌面時，竟被粉絲發現桌面有盜版漫畫App，慘被網友酸「有錢買手機，沒錢看正版？」對此，團隊攝影師小朱出面道歉，坦承是測試疏忽，忘記將App刪除。Joeman日前上傳了iPhone Duo開箱影片，因為是蘋果第一隻摺疊機，因此效能、規格、螢幕呈現方式都受到大家關注，原本影片焦點應該是在新機使用心得上，但是Joeman展示桌面軟體時，居然被發現有盜版漫畫APP。為此許多網友紛紛留言撻伐，認為Joeman身為創作者，但是私下卻看盜版漫畫，相當沒有版權意識，「馬上又翻車了」、「有10萬塊買手機卻沒錢買正版漫畫看」、「創作者卻看盜版，好諷刺。」面對爭議，團隊攝影師小朱出面說明，當時是為了尋找能支援iPhone Duo滿版顯示的App測試，才下載該平台，但點開後發現沒辦法支援格式，因此就沒有繼續使用，後續更忘記刪掉，他感謝網友提醒，未來會更加謹慎確認App來源。