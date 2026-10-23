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100隻烤雞不用發了？台東今早急轉彎宣布停班課「業者逆轉勝賭贏」

▲烤雞特攻隊豪賭「台灣本島19個縣市都會停班停課」，但昨晚台東縣宣布正常上班上課，業者願賭服輸將於台東縣發100個免費烤雞。（圖／烤雞特攻隊 中南部臉書﻿）

▲台東緊急宣布10月23日停班停課。（圖／饒慶鈴臉書）

「烤雞特攻隊」停班停課祭品文非首次！去年鳳凰颱風也送烤雞

薔琵颱風來襲，全台停班停課消息引發關注，連鎖餐飲品牌「烤雞特攻隊」日前發起祭品文，豪賭台灣本島19個縣市全數停班停課，並承諾只要有縣市正常上班上課，就免費送出100隻烤雞。原先台東縣宣布正常上班上課，讓業者一度以為得履行承諾，不料今（23）日清晨，台東縣長饒慶鈴突然宣布全縣停止上班、停止上課，讓業者意外翻盤逆轉勝，吸引一票人朝聖「烤雞沒了」。至於原定送出的100隻免費烤雞是否還會照常兌現，業者目前尚未回應。連鎖餐飲品牌「烤雞特攻隊」在昨（22）日晚間在臉書發布祭品文，，而昨晚多縣市陸續宣布後，台灣本島只有台東正常上班、正常上課，僅有蘭嶼鄉、綠島鄉停班課。台東宣布正常上班上課後，讓「烤雞特攻隊」昨晚再度發文，「就差那麼一點點………台東！我敗在妳手上第二次了喔！」並強調如果今天台東沒有翻盤，將儘快擇期到台東免費送100隻烤雞。怎料，今晨台東縣長饒慶鈴突然緊急宣布「全縣今日（23）因受颱風影響停止上班、停止上課。」代表烤雞特攻隊逆轉勝，不需要發100隻烤雞了，但是否還會照常送烤雞，截至目前為止，業者尚未回應。事實上，這次並非「烤雞特攻隊」首次發祭品文，2025年鳳凰颱風登陸期間，業者首度發起停班停課預測活動，結果南投縣、台東縣未停班課，業者願賭服輸，在當年11月親自前往兩地各送出100隻免費烤雞。怎料，今年業者再度發起挑戰，賭本島各縣市都會停班停課，原先台東縣宣布正常上班課，業者以為要送出100隻烤雞；不料台東縣政府停班停課決策急轉彎，讓業者逃過一劫，網友也紛紛幽默留言哀號「烤雞飛了」。