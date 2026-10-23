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薔琵颱風減弱為中颱！清晨4點觸陸「最快周六晚上解除陸警」

目前已經減弱為中度颱風。

預計颱風中心將從東北方近海逐漸通過，但接近陸地時受到地形影響，可能減速或打轉，還是有不確定性。

最快明晚陸地有機會脫離暴風圈、解除陸警。

▲氣象署說，今天周五到明天周六上半天，是影響台灣最明顯時段，順利的話，明天下半天遠離、風雨減小，最快明晚陸地有機會脫離暴風圈、解除陸警。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風風雨影響直接炸周五、六！北部地區慎防強風豪雨

今天起至週六清晨前北部、東北部風雨明顯增大，有大雨或局部豪雨，尤其山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；中部、花蓮及南部山區也有局部短暫陣雨，中部及花蓮山區有局部大雨或豪雨

▲今天起至週六清晨前北部、東北部風雨明顯增大，有大雨或局部豪雨，尤其山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；中部、花蓮及南部山區也有局部短暫陣雨，中部及花蓮山區有局部大雨或豪雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風最新颱風侵襲率北部地區100%！周六停班停課機率分析

目前新竹以北、花蓮、綠島、蘭嶼全部都是100%；中部地區包括苗栗、台中、彰化、南投都是97%以上

目前看來周六比較有機會停班停課的地區僅有北部、宜蘭地區有機會