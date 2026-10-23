薔琵颱風今（23）日凌晨4點暴風圈觸陸，雖然一早風雨看起來不大，不過接下來周五整天將會有大雨、局部豪雨影響，全台各地也要留意強風。《NOWNEWS》特別整理薔琵颱風最新動態資訊，包括最新路徑、颱風強度、陸警解除時間點、風雨影響、暴風侵襲率以及周六停班停課機率等，帶民眾一文看懂薔琵颱風最新消息，民眾防颱作業千萬不可輕忽！
薔琵颱風減弱為中颱！清晨4點觸陸「最快周六晚上解除陸警」
根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東北東方約320公里之處，以每小時16轉11公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風以上，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑120公里，目前已經減弱為中度颱風。
而目前最新路徑，氣象署說，薔琵颱風在今天清晨4點接觸到台東陸地，之後澎湖、馬祖也會陸續進入到暴風圈範圍，預計颱風中心將從東北方近海逐漸通過，但接近陸地時受到地形影響，可能減速或打轉，還是有不確定性。今天周五到明天周六上半天，是影響台灣最明顯時段，順利的話，明天下半天遠離、風雨減小，最快明晚陸地有機會脫離暴風圈、解除陸警。
薔琵颱風風雨影響直接炸周五、六！北部地區慎防強風豪雨
氣象署表示，今天起至週六清晨前北部、東北部風雨明顯增大，有大雨或局部豪雨，尤其山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；中部、花蓮及南部山區也有局部短暫陣雨，中部及花蓮山區有局部大雨或豪雨，南部平地及台東地區也有零星降雨。
氣象署說，周六上半天，北部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，中南部有局部短暫陣雨，東半部為局部短暫陣雨後多雲。周日隨著薔琵颱風逐漸遠離，北部及宜蘭氣溫稍回升，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部為局部短暫陣雨後多雲，午後山區有零星短暫陣雨。
薔琵颱風最新颱風侵襲率北部地區100%！周六停班停課機率分析
根據氣象署公布最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」，目前新竹以北、花蓮、綠島、蘭嶼全部都是100%；中部地區包括苗栗、台中、彰化、南投都是97%以上；南部地區雲林95%、嘉義91%、台南57%、高雄54%、屏東恆春77%，台東今早則是緊急宣布停班停課，侵襲率高達99%。
雖然周末是光復節連假，不過也是有人周六本來就要上班上課，也關心10月24日周六是否會停班停課，目前看來周六比較有機會停班停課的地區僅有北部、宜蘭地區有機會，中南部應該今天最強風雨過後，周六隨著薔琵颱風遠離後逐漸趨緩，周六停班停課機率低。不過實際上還是要看各縣市政府晚間決定，民眾除了做好防颱準備外，也要隨時關注颱風最新動態。
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根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東北東方約320公里之處，以每小時16轉11公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風以上，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑120公里，目前已經減弱為中度颱風。
而目前最新路徑，氣象署說，薔琵颱風在今天清晨4點接觸到台東陸地，之後澎湖、馬祖也會陸續進入到暴風圈範圍，預計颱風中心將從東北方近海逐漸通過，但接近陸地時受到地形影響，可能減速或打轉，還是有不確定性。今天周五到明天周六上半天，是影響台灣最明顯時段，順利的話，明天下半天遠離、風雨減小，最快明晚陸地有機會脫離暴風圈、解除陸警。
氣象署表示，今天起至週六清晨前北部、東北部風雨明顯增大，有大雨或局部豪雨，尤其山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；中部、花蓮及南部山區也有局部短暫陣雨，中部及花蓮山區有局部大雨或豪雨，南部平地及台東地區也有零星降雨。
氣象署說，周六上半天，北部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，中南部有局部短暫陣雨，東半部為局部短暫陣雨後多雲。周日隨著薔琵颱風逐漸遠離，北部及宜蘭氣溫稍回升，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部為局部短暫陣雨後多雲，午後山區有零星短暫陣雨。
根據氣象署公布最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」，目前新竹以北、花蓮、綠島、蘭嶼全部都是100%；中部地區包括苗栗、台中、彰化、南投都是97%以上；南部地區雲林95%、嘉義91%、台南57%、高雄54%、屏東恆春77%，台東今早則是緊急宣布停班停課，侵襲率高達99%。
雖然周末是光復節連假，不過也是有人周六本來就要上班上課，也關心10月24日周六是否會停班停課，目前看來周六比較有機會停班停課的地區僅有北部、宜蘭地區有機會，中南部應該今天最強風雨過後，周六隨著薔琵颱風遠離後逐漸趨緩，周六停班停課機率低。不過實際上還是要看各縣市政府晚間決定，民眾除了做好防颱準備外，也要隨時關注颱風最新動態。
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