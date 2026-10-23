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▲詹姆斯2017年曾因川普撤回柯瑞的白宮邀請，直接在社群平台回嗆「你是魯蛇」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）與NBA巨星詹姆斯（LeBron James）的戰火再次點燃。詹姆斯日前在費城76人開幕戰的美國國歌演奏期間，出現模擬高爾夫揮桿及投籃的動作，遭川普痛批是「徹底的恥辱」，並要求他向為美國犧牲的軍人與英雄道歉。事實上，兩人的衝突早在2017年就已開始，從一句「你是魯蛇」、種族議題到總統大選，9年來從未真正停火。詹姆斯與川普的公開衝突，可追溯至2017年。當時勇士球星柯瑞（Stephen Curry）表態不想前往白宮接受表揚，川普隨即宣布撤回邀請。詹姆斯見狀直接在社群平台回嗆：「你是魯蛇！柯瑞本來就說他不去了，所以根本沒有什麼邀請可撤回。前往白宮過去是一種榮耀，直到你出現為止。」這篇貼文迅速成為詹姆斯生涯最具代表性的政治發言之一，也讓他與川普的關係徹底決裂。同年，詹姆斯還曾在比賽中穿著一黑一白、鞋後寫有金色「Equality（平等）」字樣的球鞋，藉此表達反對種族歧視的立場。他當時表示，美國不會讓任何一個人決定這個國家的美麗與力量，矛頭明顯指向川普。2018年，詹姆斯接受《CNN》主持人雷蒙（Don Lemon）訪問，談到自己在家鄉阿克倫創辦「I Promise School」，同時批評川普利用運動與種族議題分裂美國。川普隨即在社群反擊，嘲諷雷蒙是「電視上最笨的人」，更稱雷蒙讓詹姆斯看起來很聰明，「但那並不容易做到」，最後還補上一句「我喜歡喬丹」，刻意將詹姆斯與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論。同一時期，福斯新聞主持人英格漢（Laura Ingraham）也因詹姆斯批評川普，要求他「閉嘴打球」。這句話雖然非出自川普，卻進一步放大美國社會對「運動員是否應該介入政治」的論戰。詹姆斯則強硬回應，「我們絕對不會閉嘴打球」，強調自己對社會、年輕人及弱勢孩童具有影響力，不可能只談籃球而忽視社會問題。雙方衝突在2020年美國總統大選期間進一步升溫。詹姆斯成立「More Than A Vote」組織，鼓勵非裔族群登記並參與投票，也投入對抗選民壓制及錯誤資訊。當時正值「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」運動延燒，詹姆斯多次公開談論種族不平等與警察暴力問題；川普則批評NBA球員在國歌期間單膝跪地，並將聯盟收視下滑歸咎於政治化。詹姆斯雖然沒有持續與川普隔空互罵，但明確站在反對陣營。到了2024年總統大選，他更公開支持賀錦麗（Kamala Harris），並發布批評川普過往種族言論的影片，表示自己必須考慮家人及孩子的未來。最新衝突發生在76人作客紐約尼克的開幕戰。詹姆斯在麥迪遜花園廣場與隊友列隊聆聽國歌時，被拍到模擬高爾夫揮桿與投籃動作，影片在社群平台迅速流傳。川普轉發影片並痛批：「詹姆斯在聆聽國歌時不尊重我們的國家！我從一開始就說他不是好東西，他是徹底的恥辱。」川普還要求詹姆斯向為美國國旗與國家犧牲的軍人及英雄道歉。不過在76人主場開幕戰，他於國歌演奏期間雙手放在背後、低頭肅立，沒有再出現其他動作。76人總教練納斯（Nick Nurse）則將爭議形容為「外界雜音」，強調球隊只會專注於訓練、影片分析與比賽。