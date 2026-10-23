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守備位置 球員姓名 效力球隊 重點表現與紀錄 捕手 魯茲（Carlos Ruiz） 費城人 連續5年助隊挺進季後賽，世界大賽打擊三圍高達0.353/0.488/0.707，2008年第3戰更敲出再見安打。 一壘手 弗里曼（Freddie Freeman） 勇士/道奇 2024年世界大賽狂敲滿貫再見全壘打，累計12分打點追平歷史紀錄，長打率高達1.000。 二壘手 阿特利（Chase Utley） 費城人/道奇 2008與2009年兩屆世界大賽狂敲7發全壘打，長打率0.689位居歷史二壘手第一。 三壘手 佛里斯（David Freese） 紅雀 2011年第6戰9局下敲出追平三壘安打與11局再見全壘打，創下單屆世界大賽歷史最高的「勝率增加值（WPA）」。 游擊手 基特（Derek Jeter） 洋基 21世紀參與4屆世界大賽敲出9支二壘安打（歷史第3），打擊三圍達0.324/0.361/0.510，兼具質與量。 外野手 史布林格（George Springer） 太空人/藍鳥 出戰19場累積7轟、8支二壘安打，2017年單屆累積29個壘打數創歷史紀錄並獲選MVP。 外野手 邦茲（Barry Bonds） 巨人 2002年單屆狂選13次保送，打擊三圍是鬼神般的0.471/0.471/1.294，OPS高達1.994。 外野手 松井秀喜（Hideki Matsui） 洋基 2009年世界大賽繳出0.615打擊率與2.027 OPS，第6戰單場灌進6分打點追平大聯盟紀錄並勇奪MVP。 指定打擊 歐提茲（David Ortiz） 紅襪 生涯3度征戰世界大賽打擊率高達0.455（隊史3冠全拿），2013年更繳出0.688打擊率與0.760上壘率。

世界大賽（World Series）向來是棒球傳奇誕生的最高殿堂。美國知名體育媒體《FOX Sports》日前特別評選出「21世紀世界大賽夢幻26人陣容」（The Ultimate 21st Century World Series Roster），網羅過去25年來在秋季經典賽（Fall Classic）舞台上留下最輝煌戰績與歷史名局的超級巨星。先發打線由全壘打王邦茲（Barry Bonds）、洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter）與紅襪傳奇歐提茲（David Ortiz）領銜；投手陣容則由締造瘋狂神蹟的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、日籍強投山本由伸以及歷史救援王李維拉（Mariano Rivera）坐鎮。在FOX評選出的先發打線中，每一位都在世界大賽舞台打出過史詩級數據：替補球員同樣含金量十足，包括2019年與2024年皆在世界大賽繳出頂級輸出的索托（Juan Soto）、兩度榮膺世界大賽MVP的游擊巨星席格（Corey Seager）、季後賽關鍵殺手「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval，世界大賽打擊率0.426）、名捕莫里納（Yadier Molina）、沃斯（Jayson Werth）、透納（Justin Turner）以及羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。投手輪值方面，舊金山巨人隊神獸邦賈納（Madison Bumgarner）毫無懸念獲選為先發王牌。他在世界大賽累計主投36局、防禦率僅0.25，生涯在世界大賽5度登板拿下全勝、WHIP低至0.528，是當代公認的秋季統治者。此外，洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸也憑藉超狂抗壓性入選！報導指出，山本在世界大賽累計投滿24局、防禦率僅1.13，更曾在短天數內先發後再度後援登板力保不失，榮膺MVP殊榮；入選的先發強投還包括柯特・席林（Curt Schilling）、列斯特（Jon Lester）、柯爾（Gerrit Cole）、卡本特（Chris Carpenter）與貝基特（Josh Beckett）。牛棚與後援端則由歷史最強終結者李維拉（Mariano Rivera）坐鎮關門，他在21世紀的世界大賽中繳出1.33防禦率與6次救援成功；另外，隨道奇奪冠的先發後援雙刀流畢勒（Walker Buehler）以及曾以長中繼壓制全場的「巨投」林斯肯（Tim Lincecum）亦強勢入選。