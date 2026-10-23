世界大賽（World Series）向來是棒球傳奇誕生的最高殿堂。美國知名體育媒體《FOX Sports》日前特別評選出「21世紀世界大賽夢幻26人陣容」（The Ultimate 21st Century World Series Roster），網羅過去25年來在秋季經典賽（Fall Classic）舞台上留下最輝煌戰績與歷史名局的超級巨星。先發打線由全壘打王邦茲（Barry Bonds）、洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter）與紅襪傳奇歐提茲（David Ortiz）領銜；投手陣容則由締造瘋狂神蹟的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、日籍強投山本由伸以及歷史救援王李維拉（Mariano Rivera）坐鎮。
先發打線星光熠熠 邦茲OPS破1.9、松井秀喜與老爹締造傳奇
在FOX評選出的先發打線中，每一位都在世界大賽舞台打出過史詩級數據：
夢幻板凳深度 索托、席格與「功夫熊貓」山多瓦入列
替補球員同樣含金量十足，包括2019年與2024年皆在世界大賽繳出頂級輸出的索托（Juan Soto）、兩度榮膺世界大賽MVP的游擊巨星席格（Corey Seager）、季後賽關鍵殺手「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval，世界大賽打擊率0.426）、名捕莫里納（Yadier Molina）、沃斯（Jayson Werth）、透納（Justin Turner）以及羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。
投手群眾神雲集 邦賈納防禦率0.25掛帥，山本由伸獲高度評價
投手輪值方面，舊金山巨人隊神獸邦賈納（Madison Bumgarner）毫無懸念獲選為先發王牌。他在世界大賽累計主投36局、防禦率僅0.25，生涯在世界大賽5度登板拿下全勝、WHIP低至0.528，是當代公認的秋季統治者。
此外，洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸也憑藉超狂抗壓性入選！報導指出，山本在世界大賽累計投滿24局、防禦率僅1.13，更曾在短天數內先發後再度後援登板力保不失，榮膺MVP殊榮；入選的先發強投還包括柯特・席林（Curt Schilling）、列斯特（Jon Lester）、柯爾（Gerrit Cole）、卡本特（Chris Carpenter）與貝基特（Josh Beckett）。
牛棚與後援端則由歷史最強終結者李維拉（Mariano Rivera）坐鎮關門，他在21世紀的世界大賽中繳出1.33防禦率與6次救援成功；另外，隨道奇奪冠的先發後援雙刀流畢勒（Walker Buehler）以及曾以長中繼壓制全場的「巨投」林斯肯（Tim Lincecum）亦強勢入選。
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在FOX評選出的先發打線中，每一位都在世界大賽舞台打出過史詩級數據：
|守備位置
|球員姓名
|效力球隊
|重點表現與紀錄
|捕手
|魯茲（Carlos Ruiz）
|費城人
|連續5年助隊挺進季後賽，世界大賽打擊三圍高達0.353/0.488/0.707，2008年第3戰更敲出再見安打。
|一壘手
|弗里曼（Freddie Freeman）
|勇士/道奇
|2024年世界大賽狂敲滿貫再見全壘打，累計12分打點追平歷史紀錄，長打率高達1.000。
|二壘手
|阿特利（Chase Utley）
|費城人/道奇
|2008與2009年兩屆世界大賽狂敲7發全壘打，長打率0.689位居歷史二壘手第一。
|三壘手
|佛里斯（David Freese）
|紅雀
|2011年第6戰9局下敲出追平三壘安打與11局再見全壘打，創下單屆世界大賽歷史最高的「勝率增加值（WPA）」。
|游擊手
|基特（Derek Jeter）
|洋基
|21世紀參與4屆世界大賽敲出9支二壘安打（歷史第3），打擊三圍達0.324/0.361/0.510，兼具質與量。
|外野手
|史布林格（George Springer）
|太空人/藍鳥
|出戰19場累積7轟、8支二壘安打，2017年單屆累積29個壘打數創歷史紀錄並獲選MVP。
|外野手
|邦茲（Barry Bonds）
|巨人
|2002年單屆狂選13次保送，打擊三圍是鬼神般的0.471/0.471/1.294，OPS高達1.994。
|外野手
|松井秀喜（Hideki Matsui）
|洋基
|2009年世界大賽繳出0.615打擊率與2.027 OPS，第6戰單場灌進6分打點追平大聯盟紀錄並勇奪MVP。
|指定打擊
|歐提茲（David Ortiz）
|紅襪
|生涯3度征戰世界大賽打擊率高達0.455（隊史3冠全拿），2013年更繳出0.688打擊率與0.760上壘率。
替補球員同樣含金量十足，包括2019年與2024年皆在世界大賽繳出頂級輸出的索托（Juan Soto）、兩度榮膺世界大賽MVP的游擊巨星席格（Corey Seager）、季後賽關鍵殺手「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval，世界大賽打擊率0.426）、名捕莫里納（Yadier Molina）、沃斯（Jayson Werth）、透納（Justin Turner）以及羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。
投手輪值方面，舊金山巨人隊神獸邦賈納（Madison Bumgarner）毫無懸念獲選為先發王牌。他在世界大賽累計主投36局、防禦率僅0.25，生涯在世界大賽5度登板拿下全勝、WHIP低至0.528，是當代公認的秋季統治者。
此外，洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸也憑藉超狂抗壓性入選！報導指出，山本在世界大賽累計投滿24局、防禦率僅1.13，更曾在短天數內先發後再度後援登板力保不失，榮膺MVP殊榮；入選的先發強投還包括柯特・席林（Curt Schilling）、列斯特（Jon Lester）、柯爾（Gerrit Cole）、卡本特（Chris Carpenter）與貝基特（Josh Beckett）。
牛棚與後援端則由歷史最強終結者李維拉（Mariano Rivera）坐鎮關門，他在21世紀的世界大賽中繳出1.33防禦率與6次救援成功；另外，隨道奇奪冠的先發後援雙刀流畢勒（Walker Buehler）以及曾以長中繼壓制全場的「巨投」林斯肯（Tim Lincecum）亦強勢入選。