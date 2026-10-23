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派翠克（柳柏丞）今（23）日被爆料，跟曾在緯來體育台擔任導播、被稱為「耳機妹」的正妹深夜喝酒續攤，兩人整夜獨處，讓許多網友在颱風天在家吃瓜不無聊；回顧派翠克過去情史，最知名的就是跟富邦啦啦隊檸檬，此外還曾跟「小徐若瑄」彤羽，以及一位白衣正妹在東區街頭摟摟抱抱。派翠克過去最受關注的緋聞對象，就屬富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬了，2025年兩人曾被拍到深夜約會，之後一起到女方住處，因此傳出戀情，派翠克經紀人表示，兩人是常常一起拍片的好朋友，檸檬也是這樣回應，雙方並未正式認愛。除了檸檬，派翠克過去也曾「小徐若瑄」模特兒彤羽傳出緋聞，兩人不僅被拍到一起吃飯，女方還是派翠克單曲〈喜歡一個人〉女主角；跟彤羽不久後，他又被拍到跟一個白衣女子在東區續攤，兩人在街頭親親我我，之後再一起回家。一名自稱是耳機妹男友的網友，今日在Threads發文，透露派翠克與耳機妹喝酒之後一起續攤，讓他對兩人關係感到不安，貼文迅速掀起討論，派翠克經紀人回應，「這幾天連續工作好幾天，今天收工，剛好跟同事去小酌一下，聊工作上的事宜，同事的感情狀況不清楚，一切都是正常的朋友聚會，請勿過多揣測。」