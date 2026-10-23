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明尼蘇達灰狼球星「球三」拉梅洛・鮑爾（LaMelo Ball）在加盟首戰攻下21分，幫助球隊以131：106大勝邁阿密熱火，不過比賽中一次誇張走步卻搶走焦點。他在收球後連走4步再投進三分球，當值裁判並未響哨，連哥哥朗佐・鮑爾（Lonzo Ball）都忍不住公開抓包。NBA裁判協會事後也承認，這是一次明確漏判。爭議發生在第二節剩下8分20秒，當時雙方戰成39：39平手。拉梅洛在右側外線接球後，持球向側後方移動，隨後拔起命中三分球，幫助灰狼取得42：39領先。然而從慢動作重播來看，拉梅洛完成收球後，雙腳連續移動多次，過程中沒有再次運球，卻未被裁判吹判走步違例。轉播球評看到畫面後也相當錯愕，相關影片迅速在社群平台流傳，球迷紛紛質疑：「這球怎麼可能合法？」NBA裁判協會隨後透過官方社群帳號回應，直接承認場上裁判漏判，「對於所有詢問『這怎麼會合法』的人，答案是：這不合法！他在右腳仍踩在地面時完成收球，依照規則，接下來只能再走兩步，也就是左腳、右腳，但他在收球後一共走了4步，因此這是走步違例。」有趣的是，拉梅洛的哥哥、同樣效力NBA的朗佐早在裁判協會說明前，就已經透過社群平台轉發影片，並寫下：「走步啦，笑死。」拉梅洛賽後接受《ESPN》訪問時仍試圖替自己辯解，聲稱只要自己沒有碰球、讓球自然移動，就可以繼續移動腳步，因此不認為是走步。當記者告訴他，哥哥朗佐已經公開判定走步時，拉梅洛笑著表示：「他只是在嫉妒，他在嫉妒。我現在得打電話給他，因為身為家人，他應該知道要怎麼做。即使我是錯的，我也是對的，事情就是這樣。」儘管這記三分球不該算進，仍未對最終勝負造成決定性影響。灰狼下半場徹底拉開差距，終場以25分之差大勝熱火。拉梅洛加盟灰狼的正式首秀繳出21分、6助攻及2阻攻，並投進5記三分球；愛德華茲（Anthony Edwards）則狂轟45分、10籃板，包括9記三分球，成為球隊大勝的頭號功臣。熱火新援「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下35分、6籃板，但第四節犯滿離場，無法阻止熱火在主場吞下開幕戰敗仗。