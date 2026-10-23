受光復節連假與薔琵颱風停班停課雙重影響，昨（22）晚高鐵各站湧現大量提前南下的返鄉人潮，自由座排隊隊伍「看不見盡頭」，引發社群熱議。許多旅客急問：高鐵颱風天會停駛嗎？對此，台灣高鐵宣布今（23）日全線正常營運，並詳細說明颱風天停駛標準與退票規定，讓未能在昨晚搭上車的旅客安心返鄉。
🟡昨夜人潮排沒盡頭！高鐵今日全線正常營運
光復連假前夕碰上中颱薔琵來襲，全台多縣市宣布23日停班停課，導致昨日晚間高鐵台北、台中與左營等站擠滿提前返鄉人潮。Threads 上不少網友直呼「排到天荒地老」、「自由座沒盡頭」，甚至一度停止開放自由座旅客進站。為消化大量旅客，高鐵昨晚緊急加開5班南下自由座列車，並宣布今（23）日全線維持正常營運，依時刻表發車。
針對民眾最關心的「高鐵颱風會不會自動停駛」？事實上，各縣市的颱風假不等於高鐵停駛。高鐵沿線設有災防告警系統（Disaster Warning System, DWS），會依據氣象署最新風雨預測獨立評估。若強風與豪大雨超過運轉限制標準，將採取降速行駛；若風速、雨量過大，或發生邊坡滑動、洪水、地震等天然災害達安全極限，則會啟動預警性停駛或全線暫停營運。
🟡颱風警報免手續費！車票一年內可辦理退票
颱風期間退票有何規定？高鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除為止，若旅客購買該期間車票，無論列車正常運行或因故取消，皆可自乘車日（含）起一年內，持未使用之車票至各車站辦理退票，且免收手續費。不過高鐵也提醒，若列車為確保安全而採取速限，導致延誤預定到站時間，此屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
資料來源：臺灣高鐵
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光復連假前夕碰上中颱薔琵來襲，全台多縣市宣布23日停班停課，導致昨日晚間高鐵台北、台中與左營等站擠滿提前返鄉人潮。Threads 上不少網友直呼「排到天荒地老」、「自由座沒盡頭」，甚至一度停止開放自由座旅客進站。為消化大量旅客，高鐵昨晚緊急加開5班南下自由座列車，並宣布今（23）日全線維持正常營運，依時刻表發車。
針對民眾最關心的「高鐵颱風會不會自動停駛」？事實上，各縣市的颱風假不等於高鐵停駛。高鐵沿線設有災防告警系統（Disaster Warning System, DWS），會依據氣象署最新風雨預測獨立評估。若強風與豪大雨超過運轉限制標準，將採取降速行駛；若風速、雨量過大，或發生邊坡滑動、洪水、地震等天然災害達安全極限，則會啟動預警性停駛或全線暫停營運。
🟡颱風警報免手續費！車票一年內可辦理退票
颱風期間退票有何規定？高鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除為止，若旅客購買該期間車票，無論列車正常運行或因故取消，皆可自乘車日（含）起一年內，持未使用之車票至各車站辦理退票，且免收手續費。不過高鐵也提醒，若列車為確保安全而採取速限，導致延誤預定到站時間，此屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
資料來源：臺灣高鐵
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