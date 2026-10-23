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▲因應薔玭颱風來襲，台中百貨公司一早陸續宣布暫停營業。（圖／廣三SOGO提供）

薔琵颱風來襲，全台各縣市今（２３）日停止上班上課，台中各百貨公司、麗寶樂園等，一早也宣布暫停營業。另台中舊城盛事鈴蘭通散步納涼會，原訂今起封街三日舉行，也因颱風做了變動，除了取消23日的前夜祭外，活動確定延期至25、２６日如期登場。台中今日天氣陰沈沈，偶有風聲掠過，彷如風雨前寧靜。百貨公司顧及員工及顧客安全，包括廣三ＳＯＧＯ、LaLaport、中友及新光三越台中店都在早上７時許宣布暫停營業一天。新光三越並強調，今日（10/23）全台共16家分店及臺北車站、SKM Park Outlets 高雄草衙同步暫停營業。原定今天登場的第８屆鈴蘭通散步納涼會，經過與台中市政府緊急協調，確定延期至 10/25（日）～10/26（一）和大家見面！主辦單位表示，受到颱風影響，活動內容略有變動，例如今晚登場的前夜祭和24日活動取消了，將三天活動調整為2天規模，延至25、26日登場。麗寶樂園渡假區也宣布，受薔琵颱風影響，為維護遊客及員工安全，麗寶樂園渡假區10月23日（五）暫停營業一天，包含場域 探索世界、馬拉灣、麗寶 OUTLET MALL、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場。MITSUI OUTLET PARK 台中港，今日(10/23)暫停營業一天。Mitsui Shopping ParkLaLaport台中，也暫停營業一天。