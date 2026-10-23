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▲釀酒人24歲強投米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）本季最快投出105.5英里火球，將擔任世界大賽G1先發。（圖／美聯社／達志影像）

▲光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）連續兩季敲出40轟以上，是坦帕灣挑戰隊史首冠的重要攻擊武器。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽將於台灣時間24日上午8時開打，由密爾瓦基釀酒人迎戰坦帕灣光芒，兩支球隊都將挑戰隊史首座世界大賽冠軍，這是1980年以來首次由兩支從未封王的球隊爭奪冠軍。釀酒人以103勝稱霸全聯盟，光芒也以98勝拿下美聯最佳戰績，雙方在先發輪值、牛棚深度及中心打線各有優勢，究竟誰能率先打破冠軍荒，將成為今年秋季經典賽最大焦點。釀酒人上一次闖進世界大賽已經是1982年，當年以3勝4敗不敵聖路易紅雀，等待44年才終於重返最高舞台。光芒則曾在2008年、2020年兩度叩關，分別敗給費城費城人及洛杉磯道奇，今年第3度爭冠。兩隊季後賽之路同樣強勢。釀酒人在國聯分區系列賽以3勝1敗淘汰聖地牙哥教士，接著於國聯冠軍賽4連勝橫掃尋求3連霸的道奇；光芒則先在美聯分區系列賽橫掃紐約洋基，再以4勝2敗擊退克里夫蘭守護者。《theScore》分析指出，光芒整體先發輪值略勝釀酒人，尤其拉斯穆森（Drew Rasmussen）本季防禦率2.67、WHIP僅0.91，季後賽也維持強大壓制力。前釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）轉戰光芒後，同樣是系列賽重要戰力。釀酒人則擁有米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），這名24歲強投本季以驚人球速受到矚目，最快曾投出105.5英里（約169.8公里）火球。儘管季後賽壓制力不如例行賽，他仍具備單場主宰比賽的能力。真正讓釀酒人具有優勢的是牛棚。根據MLB官方統計，釀酒人後援投手季後賽合計40.2局僅失6分自責分、防禦率1.33，全隊牛棚速球均速達98英里，遠高於光芒的93.2英里，將成為比賽後半段的關鍵。打線方面，光芒最大武器是23歲重砲卡米內羅（Junior Caminero），連續兩季敲出超過40支全壘打，美聯冠軍賽G6更轟出個人季後賽首發全壘打。迪亞茲（Yandy Díaz）則是另一名重要打者，季後賽已有2轟、OPS達.905，也是光芒陣中曾對米肖羅斯基開轟的打者。釀酒人則寄望22歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）重新找回打擊節奏。雖然他今年10月35打數僅6安，但生涯季後賽累積6轟，已創下隊史紀錄。另外，老將葉力奇（Christian Yelich）、捕手康崔拉斯（William Contreras）及二壘手圖朗（Brice Turang），也將決定釀酒人能否透過安打串聯與跑壘攻勢製造壓力。釀酒人今年主場拿下55勝，與光芒並列全聯盟最多，平均每場在主場攻下5.5分，更是30隊第一。進入季後賽後，釀酒人在美國家庭球場保持4戰全勝，主場優勢相當明顯。不過，光芒擁有卡米內羅、迪亞茲與阿蘭達（Jonathan Aranda）組成的中心打線，兼具長打與上壘能力。若能在比賽前半段建立優勢，減少面對釀酒人高壓制力牛棚的機會，將是光芒最理想的勝利模式。反過來說，若釀酒人能在前5局緊咬比分，讓牛棚提早接管戰局，就有機會放大自己在後半段的投手優勢。世界大賽首戰由釀酒人米肖羅斯基坐鎮主場，對決光芒36歲老將馬丁尼茲（Nick Martinez）。光芒並未安排王牌拉斯穆森搶投G1，而是希望讓他獲得更多休息，佩洛塔也能留待後續戰役登板。綜合雙方戰力，光芒擁有較完整的先發輪值與中心打線，釀酒人則具備更深厚的牛棚、優異主場戰績及防守能力。系列賽真正的分水嶺，可能不是哪一隊敲出更多全壘打，而是哪一隊能有效掌握第6局之後的投手對位。這場世界大賽不論最終由誰封王，都將改寫球隊歷史，也將讓MLB迎來一支全新的世界冠軍。