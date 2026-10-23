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指標 釀酒人 光芒 季後賽牛棚速球均速 98.0 mph 93.2 mph 季後賽牛棚揮空率 28.9% 29.0% 季後賽牛棚三振率 24.5% 26.7% 主要優勢 球速、後援深度 球路變化、出手角度 主要風險 先發短局數造成消耗 貝克連續登板疲勞

2026年MLB世界大賽由密爾瓦基釀酒人對決坦帕灣光芒，兩隊投手戰力呈現截然不同的優勢。光芒擁有拉斯穆森（Drew Rasmussen）、佩洛塔（Freddy Peralta）等實力派先發，釀酒人則仰賴全聯盟最具壓制力的後援投手群。《theScore》指出，釀酒人牛棚在季後賽展現強大統治力，MLB官方數據更顯示，其40.2局投球防禦率僅1.33，速球均速達98英里。光芒能否避免讓比賽進入釀酒人最擅長的牛棚戰，將是系列賽重要勝負關鍵。釀酒人之所以能在國聯冠軍賽4連勝橫掃道奇，除了攻擊端掌握機會，後援投手群更扮演關鍵角色。季後賽至今，釀酒人牛棚40.2局僅失6分自責分、防禦率1.33，展現強大的後段守成能力。更驚人的是球速。根據MLB官方Statcast數據，釀酒人季後賽牛棚速球平均98英里（約157.7公里），不僅排名所有季後賽球隊第一，也是自2008年開始追蹤球速以來，第二快的季後賽牛棚組合。其中阿什比（Aaron Ashby）表現最突出，季後賽前12.1局未失分，國聯冠軍賽G4更以3局無失分收尾，幫助球隊完成橫掃。他的滑球、曲球與變速球都有極高的揮空能力，其中滑球本季揮空率達56.6%。終結者梅吉爾（Trevor Megill）同樣是不可忽視的武器，搭配擁有99英里以上伸卡球的烏里貝（Abner Uribe），釀酒人能在比賽最後3局持續派出高球速投手。MLB官方統計，光芒季後賽牛棚速球均速僅93.2英里（約150公里），與釀酒人相差4.8英里，但光芒後援投手的揮空率反而以29%略高於釀酒人的28.9%，三振率也以26.7%領先釀酒人的24.5%。釀酒人依靠高球速與強烈變化球壓縮打者反應時間，光芒則運用不同出手角度、球速落差與球路位移，讓打者難以掌握擊球時機。光芒終結者貝克（Bryan Baker）便是代表人物。他去年交易加盟時，生涯僅有3次救援成功，但經過光芒投手教練團調整，本季已繳出41次救援成功，季後賽前7次登板也未失分，拿下5次救援成功。不過，貝克在美聯冠軍賽承擔大量工作，G6速球均速甚至跌破93英里，相較例行賽96.3英里的水準明顯下降，疲勞問題可能成為光芒的重要隱憂。兩隊真正的差別，則出現在先發輪值。釀酒人擁有米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），本季以105.5英里火球震撼聯盟，也是世界大賽最具宰制力的先發投手之一。但他在今年季後賽前兩次登板都未投滿5局，打者也透過大量界外球消耗他的球數。光芒則有較完整的先發配置。拉斯穆森例行賽防禦率2.67、WHIP 0.91，季後賽也僅失3分自責分；佩洛塔在季中從大都會交易加盟後重新找回投球狀態，更獲選美聯冠軍賽MVP。光芒首戰選擇由36歲馬丁尼茲（Nick Martinez）掛帥，而非拉斯穆森，主要目的之一就是讓後者獲得更多休息時間，同時替佩洛塔安排更有利的後續登板節奏。釀酒人最理想的比賽模式，是先發投手至少維持比數接近，再交由阿什比、烏里貝與梅吉爾等後援接手。一旦能帶著領先進入第6局，光芒將面臨連續高球速投手的壓迫。但這種打法並非沒有代價。世界大賽最多要打7場，如果釀酒人先發投手連續提早退場，牛棚就必須承受密集登板的負擔，後段戰力也可能逐漸下降。光芒的突破口是透過耐心選球提高釀酒人投手球數，迫使對方更早動用核心後援。對釀酒人而言，關鍵則是避免讓牛棚在系列賽前半段就過度消耗。