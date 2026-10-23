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▲光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）與迪亞茲（Yandy Díaz）均透過交易取得，成為球隊以低成本建立核心戰力的代表。（圖／美聯社／達志影像）

指標 光芒：交易淘金型 釀酒人：養成續約型 開季薪資 9050萬美元 1億2590萬美元 球隊經營主軸 交易、球員改造 農場培養、提前續約 代表人物 卡米內羅、迪亞茲、貝克 喬里奧、米肖羅斯基、阿什比 人才取得方式 善用交易與低成本簽約 選秀、農場、明星換新秀 最大優勢 迅速提升被低估資產的價值 穩定控制核心球員成本 主要風險 人才流動高、交易評估失準 年輕球員發展不如預期

2026年MLB世界大賽由密爾瓦基釀酒人與坦帕灣光芒爭冠，兩支球隊不僅都在挑戰隊史首冠，更有一個共同特色：不依靠全聯盟頂尖薪資預算，也能建立冠軍等級戰力。根據MLB薪資統計，釀酒人今年球季後段薪資排名第19、光芒第25，卻雙雙淘汰豪門道奇與洋基。《theScore》形容，這場對決證明高額投入不等於季後賽成功，但兩隊卻非採用相同的經營模式，而是走出「新魔球時代」截然不同的兩條路。根據《美聯社》報導，2026年開季時大都會團隊薪資高達3億5840萬美元，道奇約3億2330萬美元，洋基也達3億280萬美元。相較之下，釀酒人開季薪資約1億2590萬美元，光芒更只有9050萬美元。換言之，光芒的開季薪資甚至不到道奇的三成，卻能在美聯東區競爭激烈的環境中，以98勝拿下美聯最佳戰績。釀酒人則以103勝創下隊史單季勝場新高，接著在國聯冠軍賽橫掃尋求3連霸的道奇。光芒也在分區系列賽淘汰洋基，讓今年世界大賽成為1991年以來，首次由兩支薪資排名都在聯盟後半段的球隊爭冠。不過，低薪資並不代表球隊缺乏投資，而是將有限資源集中在球員養成、交易判斷與長期陣容配置，盡可能提高每一筆支出的效益。光芒的建隊哲學，是透過球探、數據分析與教練養成體系，尋找其他球隊尚未充分發揮的球員價值。《美聯社》統計，光芒今年美聯冠軍賽26人名單中，只有3人是球團自行選秀加入，另外有16人透過交易取得，連當家重砲卡米內羅（Junior Caminero）與迪亞茲（Yandy Díaz）都不是光芒原本培養的選秀球員。卡米內羅在2021年透過與守護者交易加盟，當時光芒送出的只是後援投手邁爾斯（Tobias Myers），如今卡米內羅已連續兩季敲出40轟以上，今年更有42轟。迪亞茲則是2018年透過三方交易取得，2023年拿下美聯打擊王，今年又繳出打擊率.293、22轟與85分打點。投手方面，光芒2025年透過交易取得原本生涯僅有3次救援成功的貝克（Bryan Baker），經過投手教練團調整，今年竟成為拿下41次救援成功的頂級終結者。這就是光芒模式最重要的特色，球隊不一定需要買進已經成名的球星，而是利用交易與球員開發能力，在人才真正爆發之前取得他們。與光芒大量仰賴交易補充戰力不同，釀酒人更重視農場養成、年輕球員的長期控制權，以及在適當時機透過交易完成陣容更新。棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）在接掌球團後，延續前任史登斯（David Stearns）建立的體系，並進一步採取提前綁定新秀的策略。喬里奧（Jackson Chourio）、拉拉（Luis Lara）及普拉特（Cooper Pratt）都在正式登上大聯盟前，就獲得球團長期合約。這種做法的關鍵，在於球團願意提前承擔年輕球員發展風險，換取未來數年的薪資成本確定性，避免球員成名後才被迫用自由市場高價留人。釀酒人的投手養成也同樣成功。2022年第二輪選進的米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），如今已成為聯盟最具威脅性的火球男之一；2018年第四輪選進的阿什比（Aaron Ashby），則在今年季後賽前12.1局保持無失分。更重要的是，釀酒人敢在明星球員即將進入自由市場前，將其交易換回未來戰力。2024年將前賽揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes）送往金鶯，換回歐提茲（Joey Ortiz）與霍爾（DL Hall），兩人今年都成為球隊季後賽的重要拼圖。有趣的是，釀酒人與光芒的建隊理念雖然各有特色，背後卻存在密切關係。釀酒人棒球事務總裁阿諾德曾在2006年至2015年間於光芒球團任職長達9年，從球探逐步累積球隊經營經驗，2008年也曾參與光芒首次打進世界大賽的過程。球員交易更讓兩隊關係錯綜複雜。光芒王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）原本由釀酒人在2018年選進，2021年透過艾德梅斯（Willy Adames）交易加盟光芒，最後成長為本季防禦率2.67的先發王牌。今年美聯冠軍賽MVP佩洛塔（Freddy Peralta）更曾效力釀酒人8個球季，休賽季被交易至大都會後，再於季中轉戰光芒，最終竟要在世界大賽面對老東家。釀酒人國聯冠軍賽MVP鮑爾斯（Jake Bauers），則是2018年從光芒展開大聯盟生涯，輾轉多隊後在密爾瓦基找到定位。今年世界大賽另一層意義，正好發生在MLB勞資協議即將到期的敏感時刻。大聯盟老闆希望建立薪資上限與下限制度，認為有助縮小豪門與小市場球隊之間的資源差距；球員工會則反對硬性薪資上限，擔心制度限制球員薪資成長。《theScore》認為，光芒與釀酒人的成功為低薪資球隊提供了有力案例，但不代表高額投入失去意義。從長期競爭來看，資金充裕的球隊仍具備更大的容錯空間，可以透過自由市場、交易與延長合約持續補強。因此，今年世界大賽真正證明的，並不是花錢沒有用，而是有效率的球探、養成與交易決策，同樣能夠建立冠軍競爭力。