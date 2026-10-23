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▲水利署觀測數據出爐，宜蘭頭城箱涵積水深達30.5公分、太平山雨勢最猛。（圖／翻攝水利署官網）

中度颱風薔琵外圍環流帶來猛烈降雨，經濟部水利署今（23）日緊急發布淹水警戒，宜蘭縣南澳鄉列入最高等級「一級警戒」，頭城鎮鐵路箱涵積水更深達30.5公分。此外，石門水庫正進行調節性放水。水利署呼籲低窪地區居民慎防淹水，下游民眾切勿靠近河床以策安全。本文將持續更新最新淹水警戒訊息。水利署今早9時最新淹水警戒，。根據水利署即時淹水感測器最新監測，，博愛街一帶亦測得積水；水利署提醒南澳鄉與頭城周邊易淹水村里及道路，居民應即刻展開防災避難或架設防水閘門。除了低窪地區積水，宜蘭山區雨勢同樣驚人，太平山莊時雨量已飆達30毫米，翠峰林道及翠峰湖亦突破25毫米。因應颱風帶來的龐大雨量與高蓄水率，北部重要水源石門水庫目前正進行調節性放水，水利署北區水資源分署嚴正呼籲大漢溪、淡水河下游與沿岸民眾切勿靠近河道與河床，以免水位暴漲發生危險。面對暴雨持續傾盆，民眾須清楚辨識水利署淹水警戒標準：：代表發布警戒之鄉鎮轄內，易淹水村里與道路「已經開始積淹水」，民眾應即刻進行防災避難或架設防水閘門。：代表若降雨持續，發布警戒之鄉鎮轄內可能於「3小時內開始積淹水」，應提早預備沙包等防災物資防範。