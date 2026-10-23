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▲釀酒人強投米肖羅斯基認為，現役球員應延續前幾代球員努力爭取的成果，不該讓制度倒退；終結者梅吉爾也強硬表態，資方不可能靠提出薪資上限就期待工會接受。（圖／美聯社／達志影像）

資方提案項目 2027年規劃 團隊薪資上限 2億4530萬美元 團隊薪資下限 1億7120萬美元 個別球員薪資限制 團隊薪資額度15% 自由球員合約限制 部分6年期合約最高2億6500萬美元 大聯盟營收分配 資方提議球團、球員各50% 現行勞資協議到期 2026年12月1日 最早可能封館 2026年12月2日

▲MLB過去曾因薪資上限爭議取消1994年世界大賽，2021年封館99天。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽即將由密爾瓦基釀酒人對決坦帕灣光芒，兩隊將爭奪隊史首座冠軍，但大聯盟場外卻籠罩勞資談判危機。根據《美聯社》報導，現行勞資協議將於美國時間12月1日到期，由於資方力推薪資上限制度，球員工會則堅決反對，最快12月2日就可能進入封館（Lockout），如果僵局延續至明年春天，甚至可能造成2027年例行賽延後或部分賽事取消。世界大賽開打前夕，光芒王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）坦言，若勞資爭議導致新球季無法正常進行，對所有人都是沉重打擊。「如果真的失去一整個球季，那肯定很令人失望。」拉斯穆森表示，他認為目前整個棒球產業正處於非常好的發展階段，不應因勞資衝突而讓成長動能中斷。釀酒人強投米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）則認為，現在的球員應該延續前幾代球員努力爭取的成果，而不是讓制度倒退。現行勞資協議於2022年簽訂、為期5年，將於今年12月1日屆滿。屆時若雙方仍無法達成新協議，資方可能啟動封館，限制球員與球團進行相關活動。這次勞資談判最大的爭議，在於資方希望建立大聯盟過去未曾實施的硬性薪資上限與下限制度。根據MLB提出的初步方案，2027年每隊薪資上限為2億4530萬美元（約新台幣78億元），薪資下限則為1億7120萬美元（約新台幣55億元），並計畫讓球員與資方分享各50%的棒球相關營收。此外，方案還涉及個別球員薪資限制，單名球員的薪資占比不得超過球隊薪資額度的15%，自由球員合約金額也將受到限制，其中部分六年期合約最高約2億6500萬美元。與此相比，紐約大都會球星索托（Juan Soto）先前簽下15年、7億6500萬美元的天價合約，若未來採行薪資上限制度，類似的長期巨額合約將面臨不同規範。資方認為，薪資上限與下限有助於縮小豪門與小市場球隊的競爭差距，讓更多球團保有爭冠機會。釀酒人老闆阿塔納西歐（Mark Attanasio）也公開支持這項方向，認為類似其他職業運動聯盟的營收分享制度，不只可以幫助釀酒人，也有利於其他薪資預算有限的球隊。但球員工會持完全不同看法。工會認為，資方對營收與支出的計算方式可能讓球團取得更高比例收入，而薪資上限也將壓縮球員在自由市場的議價空間。釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）更直接表態，資方不可能靠著提出薪資上限，就期待球員工會接受。由於雙方對制度的根本方向存在巨大分歧，談判恐怕不只是薪資數字上的拉鋸，更牽涉未來大聯盟收入如何分配。諷刺的是，今年世界大賽恰好由兩支薪資排名後段的球隊爭冠。今年釀酒人團隊薪資排名全聯盟第19，光芒更只有第25，這也是1991年以來，首次由兩支薪資都位居聯盟後半段的球隊爭奪世界大賽冠軍。對資方而言，這反映小市場球隊需要更加穩定的競爭環境；但從球員工會角度來看，兩隊的成功也說明，即使沒有硬性薪資上限，經營得當的球隊依然能夠挑戰冠軍。阿塔納西歐透露，釀酒人今年非球員棒球營運支出排名全聯盟第11，光芒則高居第9，顯示兩隊雖然沒有大量投入大聯盟球員薪資，仍願意在球探、養成與球隊營運體系投入資源。MLB過去也曾因薪資制度引發重大勞資衝突。1994年資方推動薪資上限，最終爆發長達數月的球員罷工，甚至讓當年世界大賽取消，成為大聯盟歷史上的重大事件。最近一次封館則發生在2021年12月至2022年3月，持續99天。雖然最終導致春訓延後，但經過賽程調整，2022年例行賽仍完成162場比賽。封館與取消球季不能畫上等號，真正的關鍵是勞資雙方能否在2027年春訓與例行賽開打前達成協議。如今大聯盟正在迎接新一屆世界冠軍，場外卻同時面臨可能改變未來薪資制度的重大談判。若雙方持續僵持，今年世界大賽可能成為球迷在未來一段時間內，最後看到的正式MLB賽事。