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▲iPhone Duo 256GB好市多售價為7萬2349元，官網售價為7萬4900元。（圖／民眾提供）

▲iPhone Duo 256GB好市多售價為7萬2349元，官網售價為7萬4900元。（圖／民眾提供）

▲好市多內湖店僅販售256G黑白各10支，但是每個賣場的到貨規格不一定，官方表示，需要看蘋果公司的配貨。（圖／民眾提供）

▲好市多實體門市iPhone 18 Pro系列現場價曝光，256GB起價43399元比官網省上千元。（圖／記者黃韻文攝）

iPhone Duo今（23）日正式開賣，好市多也與官方同步開賣，《NOWNEWS》記者比對現場與官網價格，好市多iPhone Duo 256GB售價7萬2349元，官網售價為7萬4900元，好市多內湖店、中壢店、台中店都自昨（22）日就有民眾排隊，內湖店庫存自上午8:00開放黑鑽卡會員入場，5分鐘內完售。《NOWNEWS》記者比對好市多iPhone Duo售價以及官網售價，iPhone Duo 256GB好市多售價為7萬2349元，官網售價為7萬4900元，價差高達2551元。內湖店自上午8:00開放黑鑽卡會員入場不到5分鐘立刻完售，內湖店僅販售256G黑白各10支，但是每個賣場的到貨規格不一定，官方表示，需要看蘋果公司的配貨。庫存量完全等不到一般會員入場秒搶空，但若以黑鑽卡會員回饋計算，官網價差2551元加上回饋2894元，最多可省下5445元，仍是回本年費。iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元