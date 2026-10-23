我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟第122屆世界大賽將於台灣時間24日上午8點在密爾瓦基美田球場（American Family Field）盛大開打。兩支年度戰績最佳隊伍密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊正式公布首戰先發投手名單：釀酒人隊確定推出本季聯盟三振王、飆出104.8英里鬼神剛速球的24歲超新星米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）掛帥；光芒隊則出乎意料未推王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen），而是由36歲資深老將馬丁尼茲（Nick Martinez）扛起首戰先發重任。相較於釀酒人推出王牌強投，光芒隊的調度則令人驚喜。光芒總教練凱許（Kevin Cash）並未安排季後賽表現極佳的拉斯穆森，而是決定讓拉斯穆森多休1天並在第2戰登板，由36歲的老將馬丁尼茲擔任G1先發。馬丁尼茲本季繳出180局、防禦率3.10的頂級成績，首度入選明星賽，更化身為光芒的客場福星。他在例行賽客場防禦率僅2.38（主場為3.90），且本季光芒在他先發的比賽中打出24勝9敗的超高勝率，凱許更直言：「只要馬丁尼茲投球，我們就會贏。」以36歲又79天的高齡在世界大賽首度登板並擔任G1先發，馬丁尼茲也成為自2004年紅襪威克菲爾（Tim Wakefield）與紅雀威廉斯（Woody Williams）以來，大聯盟近22年最年長的世界大賽G1首秀先發投手。這項調度不僅讓拉斯穆森能在充分休養後拉長投球局數，更讓美聯冠軍賽MVP佩拉塔（Freddy Peralta）獲得額外休息，並推遲至主場第3戰先發迎戰老東家。此外，光芒隊也因此能在前兩戰將佩拉塔與先發右投賈克斯（Griffin Jax）擺在牛棚隨時待命支援。面對釀酒人引以為傲的火球王牌，馬丁尼茲賽前充滿信心：「釀酒人是一支頑強且每顆球都全力以赴的打線，這絕對會是一場肉搏戰。我的任務就是盡可能抓下更多出局數，讓球隊咬住比賽！」睽違44年、自1982年以來首度闖進世界大賽的釀酒人隊，首戰推出陣中頭號王牌米澤羅斯基。現年24歲的米澤羅斯基在例行賽主投174.2局狂飆252次三振，勇奪大聯盟年度三振王，更繳出鬼神般的1.80防禦率與0.80每局被上壘率（WHIP）。在分區系列賽首戰對戰教士隊時，米澤羅斯基開賽首球就飆出104.8英里（約168.6公里）的驚人速球，寫下大聯盟自啟動投球追蹤系統以來季後賽最快球速紀錄。在經過國聯冠軍賽後的充分調養，米澤羅斯基整整獲得11天充裕休息，將以滿血狀態在主場球迷面前力拼開門紅。