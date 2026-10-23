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薔琵颱風（菲律賓稱為「羅薩爾」，Rosal）持續移動，不只威脅日本、台灣，也影響菲律賓北部，雖然不會直接登陸該國，但巴丹群島及卡加延省已感受到強風與惡劣海象帶來的衝擊。根據菲律賓媒體報導，巴丹群島周邊海域出現猛烈風浪，部分船隻被移往馬哈托（Mahato）避風港，以降低遭巨浪損毀的風險，當局也禁止民眾出海、游泳及靠近海岸，並將地方災害應變警戒提升至紅色警戒。面對颱風逼近，居民紛紛加固住家，以木板封住窗戶、固定屋頂，避免強風吹襲造成損壞。鄰近的卡加延省卡拉延島同樣受到影響，當地天空陰暗、海浪強勁，政府已採取停課及暫停部分機關辦公等措施。颱風也影響農業活動。北伊羅戈省部分農民，趕在天候惡化前搶收稻作，但原本晾曬的稻穀，仍有一部分遭雨水淋濕。根據菲律賓氣象局（PAGASA）22日晚間發布的公告，薔琵當時已經減弱，中心最大持續風速約每小時155公里，陣風最高可達每小時190公里，巴丹群島北部及東部海域預測浪高最高可能達12公尺，巴布延群島部分海域也可能出現最高9公尺的巨浪。氣象單位提醒，北呂宋周邊海域風浪惡劣，各類船隻都面臨航行風險，應留在港內或前往安全避風處。薔琵預計持續向西北方移動，之後轉向北方及東北方，並於24日清晨前後離開菲律賓責任區。不過，颱風離開責任區，不代表當地風浪立即恢復正常，海上交通仍須按照實際天候及安全檢查調整。原文連結：