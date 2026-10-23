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▲今年金曲獎因米克拉颱風帶來的外圍環流出現暴雨，讓星光紅毯現場直接積水，主持人A-Lin（如圖）被拍到踩水前進。（圖／資料照）

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮原本將在今晚（23日）舉行，不過受到薔琵颱風影響延期至25日。值得一提的是，今年演藝圈大型典禮頻頻受到颱風攪局，先前台北電影節頒獎典禮才因巴威颱風延期至隔日舉行；而金曲獎也同樣受到颱風外圍環流影響出現暴雨，一度讓星光紅毯現場出現小水坑。受到薔琵颱風影響，今全台共22縣市宣布停班停課，原本今晚將舉辦的金鐘獎節目類頒獎典禮，承辦單位三立電視也緊急宣布延期至25日，是金鐘獎自舉辦以來首度因颱風延期。不只金鐘獎受到颱風攪局，先前台北電影節頒獎典禮也因巴威颱風逼近延期，原本7月11日順延一天至7月12日才舉辦。此外，金曲獎雖未正面碰上颱風，卻也因米克拉颱風帶來的外圍環流出現暴雨，讓星光紅毯現場直接積水，不少藝人必須踩過「水坑」才能走上訪問區，甚至Ozone隊長周祖安在下車時也一度腳滑，險些滑倒，成為金曲獎的驚險插曲。這次金鐘獎再度碰上颱風，承辦單位三立表示因考量天氣因素，不僅將節目類延期，星光大道也改至室內舉行，且不開放一般民眾觀禮。至於明日戲劇類頒獎典禮是否會受到影響？將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。