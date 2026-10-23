第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮原本將在今晚（23日）舉行，不過受到薔琵颱風影響延期至25日。值得一提的是，今年演藝圈大型典禮頻頻受到颱風攪局，先前台北電影節頒獎典禮才因巴威颱風延期至隔日舉行；而金曲獎也同樣受到颱風外圍環流影響出現暴雨，一度讓星光紅毯現場出現小水坑。

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全台22縣市停班課　節目類金鐘獎延期至25日舉行

受到薔琵颱風影響，今全台共22縣市宣布停班停課，原本今晚將舉辦的金鐘獎節目類頒獎典禮，承辦單位三立電視也緊急宣布延期至25日，是金鐘獎自舉辦以來首度因颱風延期。不只金鐘獎受到颱風攪局，先前台北電影節頒獎典禮也因巴威颱風逼近延期，原本7月11日順延一天至7月12日才舉辦。

颱風頻攪局　金曲獎暴雨紅毯出現「小水坑」

此外，金曲獎雖未正面碰上颱風，卻也因米克拉颱風帶來的外圍環流出現暴雨，讓星光紅毯現場直接積水，不少藝人必須踩過「水坑」才能走上訪問區，甚至Ozone隊長周祖安在下車時也一度腳滑，險些滑倒，成為金曲獎的驚險插曲。

▲今年金曲獎因米克拉颱風帶來的外圍環流出現暴雨，讓星光紅毯現場直接積水，主持人A-Lin（如圖）被拍到踩水前進。（圖／資料照）
▲今年金曲獎因米克拉颱風帶來的外圍環流出現暴雨，讓星光紅毯現場直接積水，主持人A-Lin（如圖）被拍到踩水前進。（圖／資料照）
戲劇類金鐘獎恐受影響？三立：持續關注颱風動向

這次金鐘獎再度碰上颱風，承辦單位三立表示因考量天氣因素，不僅將節目類延期，星光大道也改至室內舉行，且不開放一般民眾觀禮。至於明日戲劇類頒獎典禮是否會受到影響？將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...