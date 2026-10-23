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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（22）日於官網發布「HEART政策島」，引發討論。發言人蔡一愷表示，為讓市民更輕鬆了解政見，競辦致敬經典桌遊《卡坦島》，將政策化為14座六角形小島，拼出台北的形狀，並以20條「協作線」串聯不同政策，呈現政策間的合作關係，且島上還藏有沈伯洋造型的小人偶，邀請市民一起尋找彩蛋，以遊戲方式認識台北的未來政策藍圖。蔡一愷指出，沈伯洋已公布的政策涵蓋交通、教育、托育、長照、運動、微森林等多個領域，內容相當豐富，若整理成白皮書往往多達數十甚至上百頁，為讓更多市民了解政見內容、親近政治，因此致敬經典桌遊《卡坦島》，發想「HEART政策島」，將14個政策主題、94項政策細項，設計成14座六角形小島，拼出台北的形狀，每座小島代表一個政策主題，島上的小建築則象徵一項具體政策。蔡一愷說明，文字容易說明政策，圖像則更容易讓人記住，因此採用遊戲風格，讓年輕人、家長及長輩都能以逛城市的心情認識政見。此外，「HEART政策島」也設計「協作線」功能，透過20條協作線串聯不同政策，象徵「政策要互相支援，城市才會往前走」，讓小人偶沿著協作線將資源帶往其他島嶼，如運動驛站串聯通勤、運動與登山路線，及親子同行卡結合敬老卡，則能讓祖孫一起出門。蔡一愷透露，「HEART政策島」還藏有經典彩蛋，邀請大家尋找島上戴著圓框眼鏡、留著一頭捲髮、身著橘色背心的小人偶，也就是沈伯洋，沈伯洋小人偶會從第1座走到第14座小島，每到一座島就會站上肥皂箱揮手，呼應「市長，你給我聽好了！」肥皂箱開講活動。