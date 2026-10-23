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一句「洋流」掀論戰 楊寶楨遭網友洗版

沈伯洋出面送暖 楊寶楨隔夜發文道謝

▲楊寶楨發文感謝沈伯洋，同時表達自己的想法。（圖／翻攝楊寶楨Threads，2026.10.23）

感謝文再掀留言戰 網友反應依舊兩極

前民眾黨發言人楊寶楨退黨後，投入台中市第11選區市議員選戰，日前在社群平台Threads發文稱「洋流帶動選舉逐步熱起來」，意外引來藍白支持者留言批評。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨出面送暖，強調洋流是溫暖的、不分黨派。楊寶楨今（23）日上午發文感謝沈伯洋聲援，再度表達期待選舉氛圍不要如此對立，希望每個人都能勇敢說出自己的觀察與想法，「最終誰會當選，也都是選民共同的決定。」楊寶楨日前接受專訪時，曾肯定「洋流」的正面效益，評估當年投給黃珊珊的選票，有一半「不無可能」轉向支持沈伯洋。20日她又在Threads發文寫下「洋流帶動選舉逐步熱起來，期待大家11月28日願意返鄉投票。」沒想到貼文一出，隨即引來部分網友留言批評，酸她「懂蹭哦！」、「牆頭草好噁心」，甚至有人嘲諷「超好笑！楊寶楨真的告急」。面對貼文引發的爭議，沈伯洋昨受訪時替「洋流」定調，表示這項活動的重要特色，是讓民眾在想表達意見時，能感受到自己的聲音被聽見。他強調洋流應該是溫暖的、不分黨派，只要認同相關價值理念，就能一起努力改變。沈伯洋也坦言，自己並不認識楊寶楨，但很感謝對方願意公開表達支持。這番話也讓原本聚焦於楊寶楨貼文的網路論戰，多了不同的討論方向。面對排山倒海的留言攻擊，楊寶楨昨天一度沒有再公開回應。她向《NOWNEWS》記者透露，自己只是想分享觀察，沒想到一篇Threads貼文竟引起如此大的反應，讓她相當意外。經過一夜思考，楊寶楨今早再度發文，並附上沈伯洋回應此事的新聞連結，公開向沈伯洋表達感謝，也向投入選戰的人送上祝福「大家都選戰加油！」楊寶楨表示，自己一直很期待選舉氛圍不要再那麼對立，希望每個人都能勇敢說出自己的觀察和想法，也能彼此尊重、理解。她寫道「少一點攻擊、多一點美好。最終誰會當選，也都是選民共同的決定！」不過，楊寶楨這篇感謝文發出不到半小時，留言區又湧入大量網友回應。有人開玩笑建議她「早點加入民進黨」，也有人稱「沈伯洋直接到台中幫妳站台，這樣就穩了！」。另一方面，也有網友認同楊寶楨希望降低選戰對立的想法，留言「海不辭水」、「我認同你的選擇」，表達支持。