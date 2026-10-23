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勞動部：各界應該保持理性 盡早讓爭議落幕

經濟部：企業和人才都是台灣的珍貴資產

台灣美光（Micron）桃園廠及台中廠因薪資報酬議題而提出罷工，台中美光與美光正式調解前透過自主協商解除罷工危機，桃園美光則下週還要再協商。經濟部、勞動部昨（22）日、今（23）日接連發回應，肯定雙方共同努力，理性溝通、共創雙贏，勞動部也呼籲，後續議題討論各界應該保持理性，不該造成相關人身安全之威脅。受惠於全球AI商機及高頻寬記憶體（HBM）需求，美光（Micron）近期獲利均創歷史新高，但台灣美光員工因不滿制度不透明，導致現行獎金水準不如三星（Samsung）及SK 海力士（SK Hynix），台灣美光工會醞釀發起罷工。台灣美光記憶體工會（台中工會）與台灣美光21日共同宣布，歷經多次深入且具建設性的討論後，雙方已就多項議題達成共識，並正式簽署勞資協議，雙方同意撤回原訂於22日進行的調解程序。桃園美光則22日早上9點在桃園廠門口進行24小時罷工行動。原訂今日舉行第二次協調，然而因颱風停班停課，延後到下週二再進行，因此尚未拆彈。實際參與美光勞資協商的勞動部今日表示，肯定台中美光工會與美光公司於正式調解前，積極透過自主協商的方式，經過多天的溝通，達成勞動條件提升的共識及協議。同時，勞動部也要呼籲，後續議題討論各界應該保持理性，不該造成相關人身安全之威脅。目前，桃園美光工會與美光公司也均同意繼續協商，勞動部會與桃園市政府持續提供協助，促進雙方更進一步協商溝通，期待勞資雙方能本於一家人的精神，盡早達成共識讓爭議落幕，創造雙贏。經濟部則是在22日晚間發布回應，肯定雙方共同努力，理性溝通、共創雙贏。經濟部指出，台灣的經濟成長得益於AI爆發，台灣記憶體產業亦蓬勃發展，政府樂見公司提出更多好的方案，來提升員工待遇，進行留才及攬才，也期盼桃園廠能夠持續溝通協商。經濟部說明，根據今天美光公司公布的方案，可看到三項重要成果：第一，約有八成以上人員調薪近2.7倍，產線人員從63萬增加到200多萬；初階工程師從145萬增加到400萬；中高階工程師從200多萬增加到600萬。第二，工會亦爭取到勞退雇主提撥調升至10%，優於業界。第三，第一線的產線輪班人員，日班輪班津貼增至原有3倍（由1,500元調整至4,500元）。經濟部表示，美光公司投資台灣已30年，長年是台灣最重要且最大的外資之一，累積投資已達1.6兆台幣。台灣與美光共同走過記憶體不景氣的時候，現在也享受記憶體及晶片大爆發的榮景，「台灣的企業和人才都是台灣的珍貴資產，需要勞資雙方共同努力、共創雙贏，創造台灣半導體優勢最大化。而唯有讓員工安心打拚，企業的腳步才能走得更穩、也走得更遠。」