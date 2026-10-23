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NBA 2026-27賽季例行賽迎來東區頂級強權對決，費城76人隊今（23）日在主場富國銀行中心迎來新賽季主場首秀，交手由米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）領軍的克里夫蘭騎士隊。76人上半場攻防徹底失序，一度陷入多達29分的巨大落後；然而易籃後，76人發動驚滔駭浪的絕地大反撲，在明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）狂轟全場最高32分帶領下，下半場轟出69：37的瘋狂攻勢，終場以114：106上演不可思議的29分驚天大逆轉，成功收下開季2連勝。首節開打後，客場作戰的騎士隊反客為主，米契爾展現強大進攻火力，單節獨攬12分，加上中鋒艾倫（Jarrett Allen）禁區連續吃餅暴扣與哈登穿針引線，騎士迅速拉開比分，首節打完便以35：18領先17分。次節76人進攻依舊迷航，詹姆斯（LeBron James）上半場手感冰冷僅得5分並伴隨5次失誤，布朗（Jaylen Brown）前段命中率亦不盡理想；騎士則在莫布里（Evan Mobley）與替補群梅里爾（Sam Merrill）內外開花帶動下，一度將領先優勢擴大至69：40、手握29分的懸殊差距。半場打完，騎士以69：45大幅領先76人24分。進入下半場後風雲變色，76人如夢初醒展開防守大壓迫。馬克西徹底接管比賽，個人在第三節手感滾燙連轟追身三分球，單節率隊打出窒息般的33比11反擊狂潮，一口氣將落後分差縮小至個位數。三節打完，76人追至82比90僅落後8分，讓比賽懸念徹底重燃。第四節決戰時刻，76人延續反撲氣勢將比分反超。比賽最後階段雙方陷入白熱化肉搏：終場前2分23秒，恩比德（Joel Embiid）命中一記16呎後仰跳投助76人取得106比100領先；哈登雖隨後飆進三分並兩罰全中緊咬比分，但關鍵時刻詹姆斯展現老將防守價值，在最後50.4秒關鍵抄截莫布里，隨後布朗在最後44秒完成致勝拋投，徹底撲滅騎士最後反撲火苗，76人最終以114比106鎖定勝利。此役76人先發五虎全數得分上雙，馬克西出戰41分鐘狂飆32分、6助攻、3籃板與2抄截，正負值高達+19；恩比德貢獻24分、7籃板；布朗挹注21分、8籃板、4助攻；詹姆斯繳出17分、10籃板、5助攻與3抄截的「雙十」全能數據；菜鳥埃奇庫姆（VJ Edgecombe）亦有11分、7籃板、6助攻與3抄截的精彩演出。騎士方面，米契爾空砍32分、10籃板、3助攻與2抄截；莫布里繳出18分、8籃板；哈登貢獻16分、5助攻與3籃板但出現6次失誤；艾倫則攻下14分與7籃板。