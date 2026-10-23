中度颱風薔琵襲台，全國今（23）日除金門縣外，21縣市都停班停課，加上明日起為3天光復節連假，通勤跟返鄉人潮昨日提前湧入，高鐵更在晚間10點起授權各車站視人潮狀況停售自由座車票。高鐵今日全線正常營運，台鐵對號列車停駛，但今早加開一列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，分別為8點23分、9點45分從七堵發車，預計在下午2點後抵達高雄。
高鐵今正常營運 昨日可停售自由座
昨日晚間8點北北基桃宣布停班停課後，高鐵各車站約在9點後湧入大量旅客、趕搭晚間列車返鄉。高鐵除晚間6點後加開的5班全車自由座列車外，晚上再加開南下（22:20自南港）及北上（22:00在台中）各一班全車自由座列車，並且調整567（23:00）原南港-台中，延後收班並延駛至左營，23:35再增開南港～台中1班全車自由座列車；一共加開9班次全車自由座列車。
同時為考量旅客人數超過收班前運能負荷，因此自夜間10時起，授權各車站視人潮狀況停售自由座車票，也順利將車站內所有旅客疏運。
台鐵今對號列車停駛 加開2班自強號
台鐵今日全線對號列車停駛，非對號列車宜蘭線、北迴線及海線停駛外，其餘路線視風雨情形機動行駛。今早加開2列車自強號，採全車自由座，各停靠站及開車時間如下:
一. PP自強號6115次:
七堵（08:23開）、汐止（08:37開）、南港（08:45開)、松山（08:50開）、台北（09:00開）、板橋（09:10開）、樹林（09:17開)、桃園（09:35開）、中壢（09:45開）、新竹（10:15開）、竹南（10:31開)、苗栗（10:43開）、豐原（11:09開）、台中（11:21開）、彰化（11:37開）、員林（11:53開）、田中（12:02開）、斗六（12:19開）、斗南（12:26開)、嘉義（12:43開）、新營（12:58開）、永康（13:18開)、台南（13:27開）、新左營（13:58開）、高雄（14:08到）。
二. EMU3000新自強號6117次:
七堵（09:46開）、汐止（09:56開）、南港（10:03開)、松山（10:08開）、台北（10:20開）、板橋（10:28開）、桃園（10:48開）、中壢（10:57開）、新竹（11:25開）、竹南（11:40開)、苗栗（11:51開）、豐原（12:14開）、台中（12:25開）、彰化（12:40開）、員林（12:54開）、斗六（13:16開）、民雄（13:30開)、嘉義（13:39開）、新營（13:54開）、台南（14:19開）、岡山(14:37開)、新左營（14:48開）、高雄（14:56到）。
台鐵公司表示，列車最新運行資訊請洽官方網站、臺鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。 自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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昨日晚間8點北北基桃宣布停班停課後，高鐵各車站約在9點後湧入大量旅客、趕搭晚間列車返鄉。高鐵除晚間6點後加開的5班全車自由座列車外，晚上再加開南下（22:20自南港）及北上（22:00在台中）各一班全車自由座列車，並且調整567（23:00）原南港-台中，延後收班並延駛至左營，23:35再增開南港～台中1班全車自由座列車；一共加開9班次全車自由座列車。
同時為考量旅客人數超過收班前運能負荷，因此自夜間10時起，授權各車站視人潮狀況停售自由座車票，也順利將車站內所有旅客疏運。
台鐵今對號列車停駛 加開2班自強號
台鐵今日全線對號列車停駛，非對號列車宜蘭線、北迴線及海線停駛外，其餘路線視風雨情形機動行駛。今早加開2列車自強號，採全車自由座，各停靠站及開車時間如下:
一. PP自強號6115次:
七堵（08:23開）、汐止（08:37開）、南港（08:45開)、松山（08:50開）、台北（09:00開）、板橋（09:10開）、樹林（09:17開)、桃園（09:35開）、中壢（09:45開）、新竹（10:15開）、竹南（10:31開)、苗栗（10:43開）、豐原（11:09開）、台中（11:21開）、彰化（11:37開）、員林（11:53開）、田中（12:02開）、斗六（12:19開）、斗南（12:26開)、嘉義（12:43開）、新營（12:58開）、永康（13:18開)、台南（13:27開）、新左營（13:58開）、高雄（14:08到）。
二. EMU3000新自強號6117次:
七堵（09:46開）、汐止（09:56開）、南港（10:03開)、松山（10:08開）、台北（10:20開）、板橋（10:28開）、桃園（10:48開）、中壢（10:57開）、新竹（11:25開）、竹南（11:40開)、苗栗（11:51開）、豐原（12:14開）、台中（12:25開）、彰化（12:40開）、員林（12:54開）、斗六（13:16開）、民雄（13:30開)、嘉義（13:39開）、新營（13:54開）、台南（14:19開）、岡山(14:37開)、新左營（14:48開）、高雄（14:56到）。