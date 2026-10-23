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大樂透中秋加碼進入最終回，剩下17組100萬元及376組5000元加碼獎項將於今（23）日全部送出，若「100萬元獎項」僅開出1組且1注獨得，1人可抱走1700萬元的加碼獎金，創第5屆開賣以來「百萬加碼」最高單注中獎金額紀錄。台灣彩券公司更透露，有人一次包牌8個號碼，相當於28注，幸運中了7注百萬元，還有21注也對中「5千元獎項」，總計抱走高達660萬5000元加碼獎金。今年中秋加碼獎項除了延續民眾喜愛的「百萬加碼」獎項，還推出全新的6000個「5千元獎項」，截至10月21日止，加碼的70組「100萬元獎項」已送出53組，還有17組，全新推出的6000個「5千元獎項」也已送出5624個，還有376個，剩餘獎項均將於今日中秋加碼活動的最後一期全部送出。根據台灣彩券公司統計，這次中秋加碼的「100萬元獎項」，全部加碼70組，累計已開出的53組，總中獎注數為62注，全國共有11個縣市開出該獎項，其中以高雄市16注最多，其次為新北市12注及台中市11注。進一步分析中獎彩券的買法，該62注「100萬元獎項」的中獎彩券共56張，其中10張採用包牌方式購買，且有半數（5張）是包7個號碼，即每次購買金額為350元，並選擇當次投注7注選號，對中頭獎或加碼「100萬元獎項」的機率提高7倍。此外，高雄市楠梓區的禾春彩券行於10月9日一舉開出7注「100萬元獎項」，依據系統紀錄，該7注「100萬元獎項」皆為同一張彩券，購買方式為一次包牌8個號碼（相當於28注），其中有7個選號對中當期開出的中秋加碼獎號，幸運抱走7注「100萬元獎項」，其中6注獨得100萬元、1注為均分，另外21注也對中「5千元獎項」，該張彩券總中獎金額高達660萬5千元。