強烈颱風薔琵今（23）日逼近台灣，全台21縣市除了金門縣全都停班停課，台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）也緊急宣布，原訂於10月24日開賣的新品系列延後至10月31日販售，以及台北限定粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」今、明兩天暫停販售，改到10月25日再重新開賣。《NOWNEWS今日新聞》整理寶可夢中心、安利美特、普雷伊、台北地下街等營業狀況，寶可夢中心、安利美特、台北地下街有開嗎？營業懶人包一次了解。
🟡台北寶可夢中心：10月23日暫停營業
台北寶可夢中心位於新光三越A11 3樓，營業時間也配合新光三越而定，新光三越今（23）日上午公告，受到薔琵颱風影響，新光三越全台各分店10月23日暫停營業，因此台北寶可夢中心今（23）日也暫停營業。
原訂於10月24日登場的「Pokémon Timeless Adventure」合眾地區主題系列商品、「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列蛋糕架，都延後到10月31日開賣，但PChome 24h購物的「Pokémon Store」不受影響，仍維持原訂10月23日下午4時開賣，建議有興趣的訓練家可到網路商店選購。粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」今、明兩天暫停販售，預計10月25日重新販售。
🟡普雷伊：依各分店而定，建議今（23）日想要買遊戲的玩家，可選購數位版。
🟡台北地下街：台北地下街照常開放，不過依各店家自行決定是否營業。
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台北寶可夢中心位於新光三越A11 3樓，營業時間也配合新光三越而定，新光三越今（23）日上午公告，受到薔琵颱風影響，新光三越全台各分店10月23日暫停營業，因此台北寶可夢中心今（23）日也暫停營業。
原訂於10月24日登場的「Pokémon Timeless Adventure」合眾地區主題系列商品、「Pokémon Magic Hour Illusion!」系列蛋糕架，都延後到10月31日開賣，但PChome 24h購物的「Pokémon Store」不受影響，仍維持原訂10月23日下午4時開賣，建議有興趣的訓練家可到網路商店選購。粉紅色爆炸頭「PokéXciting!皮卡丘」今、明兩天暫停販售，預計10月25日重新販售。
🟡普雷伊：依各分店而定，建議今（23）日想要買遊戲的玩家，可選購數位版。
🟡台北地下街：台北地下街照常開放，不過依各店家自行決定是否營業。
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