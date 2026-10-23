薔琵颱風警報尚未解除，西北太平洋又出現「熱帶性低氣壓」，中央氣象署預報員劉沛滕表示，距離台灣東方約5000公里外的遠洋確定有系統成形，預估明（24）日就會增強為颱風「煙花」，不過路徑主要往北移動，因此對台灣並無影響。

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熱帶性低氣壓誕生　煙花颱風明生成

劉沛滕說明，西北太平洋海面、緯度較低的地區，目前仍有低壓帶在活動，在薔琵颱風往西靠近台灣過程中，仍有雲系不斷整合，今天上午出現的熱帶性低氣壓，在暖海溫的支持下，預估明天就會增強為煙花颱風。

▲除了薔琵颱風，西北太平洋海面、緯度較低的地區，目前仍有低壓帶在活動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲除了薔琵颱風，西北太平洋海面、緯度較低的地區，目前仍有低壓帶在活動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
煙花颱風距離很遠　路徑往北

劉沛滕指出，煙花颱風生成後，路徑主要受高壓導引，會先出現往北的情況，後續再往東北移動，由於距離台灣有5000公里，因此就是一顆「在遠洋活動的颱風」，對台灣並無任何影響，但若煙花颱風生成，將會是2026年編號第30號的颱風。

劉沛滕提醒，現階段薔琵颱風對台灣的威脅仍須注意，今天宜蘭要注意超大豪雨，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。