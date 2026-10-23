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熱帶性低氣壓誕生 煙花颱風明生成

▲除了薔琵颱風，西北太平洋海面、緯度較低的地區，目前仍有低壓帶在活動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花颱風距離很遠 路徑往北

薔琵颱風警報尚未解除，西北太平洋又出現「熱帶性低氣壓」，中央氣象署預報員劉沛滕表示，距離台灣東方約5000公里外的遠洋確定有系統成形，預估明（24）日就會增強為颱風「煙花」，不過路徑主要往北移動，因此對台灣並無影響。劉沛滕說明，西北太平洋海面、緯度較低的地區，目前仍有低壓帶在活動，在薔琵颱風往西靠近台灣過程中，仍有雲系不斷整合，今天上午出現的熱帶性低氣壓，在暖海溫的支持下，預估明天就會增強為煙花颱風。劉沛滕指出，煙花颱風生成後，路徑主要受高壓導引，會先出現往北的情況，後續再往東北移動，由於距離台灣有5000公里，因此就是一顆「在遠洋活動的颱風」，對台灣並無任何影響，但若煙花颱風生成，將會是2026年編號第30號的颱風。劉沛滕提醒，現階段薔琵颱風對台灣的威脅仍須注意，今天宜蘭要注意超大豪雨，台北、新北、桃園也要慎防大豪雨，中部、東部、南部山區則以間歇性降雨為主，澎湖、金門、馬祖則可能出現零星短暫雨。