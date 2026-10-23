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績效、分紅獎金拿不到 員工最無感福利

福利符合需求 9成更願意留任

台灣進入缺工時代，企業面臨人才招募與留任的雙重挑戰，如何提升薪資競爭力、提供符合員工需求的福利，也成為留才的重要關鍵。1111人力銀行調查，有6成上班族對目前公司福利感到滿意、超過3成不滿意；對員工而言，最有感的福利前3名包括，「年終、績效或分紅獎金」、「三節獎金或禮品」和「額外特休或有薪假」。1111人力銀行進行「上班族最有感福利調查」，有67.4%上班族對目前公司的福利感到滿意，但仍有32.6%表示不滿意，其中11.4%更是非常不滿意。調查發現，企業福利也不見得符合員工需求，有46.1% 受訪者「經常遇到」看得到公司福利、卻不一定用得到的情況。員工實際感受來看，最有感的福利前3名包括「年終、績效或分紅獎金」（73.8%）、「三節獎金或禮品」（62%）和「額外特休或有薪假」（42.6%），顯示相較於形式上的福利安排，具有實質經濟效益、能直接改善生活品質的獎金與休假，更容易獲得員工認同。但最讓員工「無感」的福利，前5名依序為「很少拿得到的績效或分紅獎金」（53.4%）、「不符合需求的三節禮品」（43.4%）、「強制或占用假日的員工旅遊」（34.1%）、「限制很多的彈性工時」（32.2%），及「強制參加的聚餐、尾牙或家庭日」（26.8%）。1111人力銀行進一步分析無感原因，54.6%認為福利金額或實際價值太低，48.6%覺得不符合個人或家庭需求，另有28.6%認為申請資格限制太多、26.4%認為公司以福利取代合理薪資，還有21.1%擔心申請後被主管關切。面對員工的不同需求，員工也期待企業福利制度也能有調整的空間。調查發現，若福利能改為「自選式」，讓員工依個人需求選擇旅遊、進修、健康、育兒或交通補助，高達98% 的受訪者表示支持，其中更有72.9% 非常支持。符合員工需求的福利，是否能提高應徵或留任意願，99.7%受訪者表示認同，其中66.9%非常同意、25.3%同意。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，企業必須要理解，公司提供的福利若是缺乏實質價值，或未考量員工的個別需求，即使企業投入資源，也未必能轉化為員工的滿意度。曾仲葳說，員工對福利的期待已不再只是項目多寡，而是能否真正回應個人生活需求。企業若能在福利制度上保有彈性，將有助於提升應徵與留任意願。1111人力銀行進行 「2026上班族最有感福利」調查，針對求職會員進行立意抽樣，調查時間2026年9月26日到2026年10月15日，有效樣本數1173份，信心水準95%，誤差值為正負2.97個百分點。