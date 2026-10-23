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薔琵颱風來襲，今（23）日部分縣市宣布停班停課，難得多出一天假，待在家裡除了追劇、睡覺，還能幹嘛？ARMY（BTS粉絲名）快把拓元售票系統打開啊！韓國天團BTS防彈少年團將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館開唱，3場共15萬張門票先前6月開賣極速售罄，沒想到最近竟有歌迷發現，拓元不時悄悄釋出零星門票，原本顯示「已售完」的場次，都會突然冒出「剩餘2」可購買座位，讓苦等門票的粉絲重新燃起希望、成功撿走2張。近日有歌迷在Threads分享，自己原本只是上班空檔，偶爾打開拓元售票系統碰碰運氣，沒想到竟然看見原本一片灰色的完售座位區突然出現可購買的紅字，另一名歌迷則透露，日前剛好收到Discord群組的釋票通知，立刻拿起手機衝進拓元，雖然成功看到有票的畫面，但還來不及進入選票區，門票就已經被其他人搶光，讓她崩潰直呼：「整個人都在抖，真的爆炸緊張！」從歌迷曝光的畫面可見，10月20日上午10點23分，BTS的11月19日場次突然出現2980元票券，位於2樓F05區，當時顯示剩餘2張；另一名歌迷也在昨天22日發現，原本售罄的5980元座位區，竟有部分區域重新顯示「剩餘2」，讓她驚訝表示：「拓元一直在默默放票嗎？」她也透露，自己平常就會不定時打開拓元查看，這次是第一次親眼看到釋票，只可惜點進去時已經被搶走，仍期待後續有機會等到更大波的票券釋出。BTS這次高雄演唱會共舉辦3場，票價從2980元至9380元，先前從Weverse會員優先購、Live Nation Taiwan會員預售到全面開賣，幾波搶票都迅速秒殺，15萬張門票全數售罄。如今距離11月演唱會不到一個月，拓元售票系統仍不時出現零星票券，不過釋票時間、數量並不固定，也不代表一定能成功結帳。沒搶到票的ARMY若想趁颱風天碰碰運氣，倒是可以不時打開拓元查看，畢竟這次有人親眼看到2980元門票重新出現，卻連選票頁面都還沒進去，2張票就已經被搶走。