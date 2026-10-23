薔琵颱風挾帶強風豪雨逼近台灣，今（23）日全台共有21縣市宣布停止上班、停止上課，僅金門縣正常上班上課，其中台東縣原先宣布正常上班上課，今天清晨也緊急改為全縣停班停課。不少上班族關心，停班停課沒上班有薪水嗎？老闆要求出勤可以拒絕嗎？勞動部提醒，天然災害停止上班並非《勞動基準法》規定的假別，雇主不一定要給薪，但不得因此扣全勤獎金、強迫請特休。此外，最新規定也明定，雇主若要求勞工出勤，符合條件的計程車費須由雇主支付。《NOWnews今日新聞》整理停班停課常見QA，帶你一次掌握最新規定。
🟡停班停課有薪水嗎？勞動部：建議雇主不扣薪
Q1：因颱風停班停課為什麼不是一般休假？
是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
Q2：停班停課沒上班當天有薪水可以領嗎？
◾1當天為「上班日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾2當天為「休假日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
Q3：停班停課仍要上班，薪水可以領雙倍嗎？
若停止上班當天原本就是正常工作日，勞工應雇主要求出勤，雇主必須照常給付當日工資，勞動部建議雇主額外加給工資，但沒有規定天然災害期間上班一律要給雙倍薪水。不過，如果停班當天剛好遇到勞工原訂的休息日，雇主要求出勤，就必須依《勞基法》休息日出勤規定計算加班費；若碰上國定假日或例假日，也須依各該假日相關規定辦理，不能一概視為一般工作日。
🟡停班停課老闆要求上班可以拒絕嗎？
Q4：政府宣布停班停課，老闆還是要求上班怎麼辦？
天然災害發生時，雇主非必要不應要求勞工出勤。符合下列情況之一，勞工可因安全因素不出勤：
◾1.工作所在地宣布停止上班。
◾2.居住地或正常上下班必經地區宣布停止上班。
◾3.工作地雖未停班，但確實因颱風造成交通受阻，導致無法上班或遲到。
勞工因上述情況未能出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫請事假、特休或其他假別，更不得要求補班、扣發全勤獎金、解僱或給予其他不利處分。
Q5：住家宣布停班停課，公司所在地正常上班，也能不去嗎？
員工住在新北市、公司位於台北市，若員工實際居住的新北市已宣布停止上班，即使工作所在地正常上班，符合規定者仍可因天然災害而不出勤。同樣地，若居住地與工作地都未停班，但正常通勤必經地區宣布停止上班，導致無法出勤，也適用相關保障。
Q6：停班停課老闆要求出勤，搭計程車費用誰出？
勞動部2025年9月19日修正，明確規範雇主應提供通勤協助。如果勞工原本搭乘的大眾運輸停駛，或因颱風造成原定上下班方式有困難，確實有搭乘計程車的必要，雇主就應支付相關費用。勞動部10月22日再次強調，雇主若因營運需求請勞工冒著風雨出勤，不應讓員工自行承擔額外交通費，並應提供必要通勤協助，確保勞工上下班安全。
🟡停班停課居家上班照常工作？孩子停課可請家庭照顧假
Q7：原本就在家工作，宣布停班停課也能休息嗎？
勞工原本就與公司約定居家辦公，且颱風沒有影響工作條件，例如家中網路、電力正常，仍能提供勞務，原則上應依原定方式工作，公司也須照常給薪。但如果颱風造成停電、網路中斷等情況，導致無法正常工作，應向公司反映並協商，雇主不得逕自給予不利處分。如果員工原本應到辦公室上班，雇主臨時要求改為居家工作，涉及工作方式變更，原則上應經勞資雙方協商，不能任意單方面變更。
Q8：學校停班停課，爸媽卻要工作，可以請家庭照顧假嗎？
可以依實際照顧需求申請。若因學校停課，家中孩子需要家長親自照顧，勞工可依《性別平等工作法》相關規定請家庭照顧假。2026年1月1日起，家庭照顧假新增按小時計算的彈性制度，原則上每年最多7日，若每日正常工時為8小時，可換算為56小時。家庭照顧假原則上不給薪，但雇主不得拒絕符合規定的請假申請，也不能因請假而扣全勤獎金或影響考績。
Q9：原本請特休，碰上停班停課可以補回來嗎？
不會自動補回，如果員工原本已經安排特休，當天剛好遇上政府宣布停止上班，現行法令沒有規定必須自動補假，是否取消已排定的特休，可由勞資雙方協商處理。不過，如果員工原本沒有請假，雇主不能因天然災害停止上班，就強迫員工拿特休抵充當天沒有工作的時間。
🟡停班停課標準是什麼？平均風力7級、陣風10級可停班
Q10：停班停課要達什麼標準才會宣布？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◾風力標準：颱風暴風半徑預估4小時內可能經過當地，平均風力可達7級以上，或陣風可達10級以上。
◾雨量標準：未來24小時累積雨量預測達各縣市參考基準，且已致災或有致災之虞。例如台北市、新北市為350毫米；基隆市為200毫米。苗栗、台中、高雄等地，山區為200毫米、平地為350毫米。
◾實際災情：即使風力、雨量未達標準，但因地形、道路中斷、水電供應困難等情況，已影響上班上課安全或有致災之虞，地方政府仍可宣布停班停課。
Q11：哪裡可以查詢最新停班停課資訊？
◾新聞媒體
◾「行政院人事行政總處」網站
◾民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◾付費服務專線0203-001-66
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Q1：因颱風停班停課為什麼不是一般休假？
是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
Q2：停班停課沒上班當天有薪水可以領嗎？
◾1當天為「上班日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
◾2當天為「休假日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
若停止上班當天原本就是正常工作日，勞工應雇主要求出勤，雇主必須照常給付當日工資，勞動部建議雇主額外加給工資，但沒有規定天然災害期間上班一律要給雙倍薪水。不過，如果停班當天剛好遇到勞工原訂的休息日，雇主要求出勤，就必須依《勞基法》休息日出勤規定計算加班費；若碰上國定假日或例假日，也須依各該假日相關規定辦理，不能一概視為一般工作日。
🟡停班停課老闆要求上班可以拒絕嗎？
Q4：政府宣布停班停課，老闆還是要求上班怎麼辦？
天然災害發生時，雇主非必要不應要求勞工出勤。符合下列情況之一，勞工可因安全因素不出勤：
◾1.工作所在地宣布停止上班。
◾2.居住地或正常上下班必經地區宣布停止上班。
◾3.工作地雖未停班，但確實因颱風造成交通受阻，導致無法上班或遲到。
勞工因上述情況未能出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫請事假、特休或其他假別，更不得要求補班、扣發全勤獎金、解僱或給予其他不利處分。
Q5：住家宣布停班停課，公司所在地正常上班，也能不去嗎？
員工住在新北市、公司位於台北市，若員工實際居住的新北市已宣布停止上班，即使工作所在地正常上班，符合規定者仍可因天然災害而不出勤。同樣地，若居住地與工作地都未停班，但正常通勤必經地區宣布停止上班，導致無法出勤，也適用相關保障。
Q6：停班停課老闆要求出勤，搭計程車費用誰出？
勞動部2025年9月19日修正，明確規範雇主應提供通勤協助。如果勞工原本搭乘的大眾運輸停駛，或因颱風造成原定上下班方式有困難，確實有搭乘計程車的必要，雇主就應支付相關費用。勞動部10月22日再次強調，雇主若因營運需求請勞工冒著風雨出勤，不應讓員工自行承擔額外交通費，並應提供必要通勤協助，確保勞工上下班安全。
Q7：原本就在家工作，宣布停班停課也能休息嗎？
勞工原本就與公司約定居家辦公，且颱風沒有影響工作條件，例如家中網路、電力正常，仍能提供勞務，原則上應依原定方式工作，公司也須照常給薪。但如果颱風造成停電、網路中斷等情況，導致無法正常工作，應向公司反映並協商，雇主不得逕自給予不利處分。如果員工原本應到辦公室上班，雇主臨時要求改為居家工作，涉及工作方式變更，原則上應經勞資雙方協商，不能任意單方面變更。
Q8：學校停班停課，爸媽卻要工作，可以請家庭照顧假嗎？
可以依實際照顧需求申請。若因學校停課，家中孩子需要家長親自照顧，勞工可依《性別平等工作法》相關規定請家庭照顧假。2026年1月1日起，家庭照顧假新增按小時計算的彈性制度，原則上每年最多7日，若每日正常工時為8小時，可換算為56小時。家庭照顧假原則上不給薪，但雇主不得拒絕符合規定的請假申請，也不能因請假而扣全勤獎金或影響考績。
Q9：原本請特休，碰上停班停課可以補回來嗎？
不會自動補回，如果員工原本已經安排特休，當天剛好遇上政府宣布停止上班，現行法令沒有規定必須自動補假，是否取消已排定的特休，可由勞資雙方協商處理。不過，如果員工原本沒有請假，雇主不能因天然災害停止上班，就強迫員工拿特休抵充當天沒有工作的時間。
🟡停班停課標準是什麼？平均風力7級、陣風10級可停班
Q10：停班停課要達什麼標準才會宣布？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
◾風力標準：颱風暴風半徑預估4小時內可能經過當地，平均風力可達7級以上，或陣風可達10級以上。
◾雨量標準：未來24小時累積雨量預測達各縣市參考基準，且已致災或有致災之虞。例如台北市、新北市為350毫米；基隆市為200毫米。苗栗、台中、高雄等地，山區為200毫米、平地為350毫米。
◾實際災情：即使風力、雨量未達標準，但因地形、道路中斷、水電供應困難等情況，已影響上班上課安全或有致災之虞，地方政府仍可宣布停班停課。
Q11：哪裡可以查詢最新停班停課資訊？
◾新聞媒體
◾「行政院人事行政總處」網站
◾民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
◾付費服務專線0203-001-66
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