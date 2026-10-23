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▲中央氣象署今（23）日針對14縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風外圍環流風雨逐漸影響台灣，中央氣象署發布「豪雨特報」，今（23）日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、宜蘭縣地區、臺中市山區、南投縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、台中、花蓮地區及雲林、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。◾影響時間：23日上午至24日上午◾超大豪雨：宜蘭縣山區◾大豪雨：臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區◾豪雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、臺中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區◾大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、花蓮縣氣象署預報中心副主任伍婉華說明，薔琵颱風今天會持續朝西北靠近台灣，傍晚移動至東北部海面上時，受地形牽引，很有可能出現不規則運動，路徑變數仍高，不過登陸機率偏低，今晚至明日清晨颱風距離本島最近，環流長時間掃過北部與東北部，導致強風豪雨持續時間顯著拉長，各地民眾務必嚴加提防劇烈天候威脅。颱風北上時花東地區位於背風面，台東與花蓮在今晚至明日清晨可能出現焚風，高溫恐達36度。伍婉華提醒，今明兩天全台海陸風力雨勢皆達高峰，民眾應避免前往沿海與山區活動，密切注意氣象署發布的最新警報，做好各項防颱應變措施。