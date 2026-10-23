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全聯颱風天「4碗泡麵沒人買」！老饕低調推爆：根本極品

照片中僅有4款泡麵沒被掃光，包括「巷口乾麵炸醬風味、大乾麵沙茶咖哩、味王香菇肉羹湯麵、維力手打麵胡麻擔擔風味」

▲颱風來臨前的搶購潮中，各大賣場和超市的泡麵貨架都會被民眾掃購一空，但此時被留在架上的泡麵，經常被網友戲稱是「地雷款」。（示意圖／記者朱永強攝）

巷口乾麵被稱乾麵界始祖！大乾麵沙茶咖哩爆紅：跑7間超商買不到

▲巷口乾麵炸醬風味被認證是乾麵界始祖之一，非油炸麵體吃起來十分Q彈，口感醬香濃郁。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）

▲維力食品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」則是在2026年4月中旬推出，因獨特的沙茶加咖哩組合瞬間爆紅。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

「最費工泡麵」香菇肉羹湯麵太經典！維力手打麵不死鹹被推爆

▲台灣泡麵「香菇肉羹湯麵」因煮法特別，而受到老饕們討論。（圖／記者陳雅雲攝）

▲維力「手打麵胡麻擔擔風味」味道香醇濃郁又不死鹹，就算是怕辣的人也能接受。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

薔琵颱風逐漸靠近台灣，北北基桃等21縣市今（23）日停班停課，民眾趁著昨晚至各大超市、賣場採購，其中泡麵成為熱門防颱物資。昨日一名全聯店員在Threads發文，透過照片分享颱風天台灣人的掃泡麵速度，只見畫面中，整個泡麵架上幾乎都被掃空，但下秒又被他神速補好貨。不過仔細一瞧，照片曝光後，隨即引來老饕震驚留言「大乾麵沙茶咖喱其實不錯」、「手打麵很好吃餒」，在網路上也有人推薦「巷口乾麵超好吃，以前不減肥時可以吃好幾包，根本極品」、「炸醬吃到最後一口都還超好吃」、「肉羹湯麵超級好吃，只要學會怎麼泡真的很頂」。事實上，颱風來臨前的搶購潮中，各大賣場和超市的泡麵貨架都會被民眾掃購一空，但此時被留在架上的泡麵，經常被網友戲稱是「地雷款」，但多數其實都相當美味，這次留在架上沒人買的「巷口乾麵炸醬風味、大乾麵沙茶咖哩、味王香菇肉羹湯麵、維力手打麵胡麻擔擔風味」也各有擁護者，在網路上評價算不錯。據了解，巷口乾麵炸醬風味是統一企業推出的泡麵，主打老師傅手揉厚實麵感的非油炸麵身，搭配傳統工法炒煮的濃郁炸醬，重現巷口麵攤現煮乾麵的熟悉滋味，更被認證是乾麵界始祖之一，非油炸麵體吃起來十分Q彈，口感醬香濃郁，屬於平價且方便的宵夜選擇。維力食品「大乾麵沙茶咖哩風味麵」則是在2026年4月中旬推出，因獨特的沙茶加咖哩組合在網路上瞬間爆紅，甚至有民眾跑了7間超商才買到它。至於口感上，其咖哩香氣濃郁，帶有微辣感，沙茶與咖哩十分搭配，對於喜愛重口味的老饕來說相當推薦。接著「味王香菇肉羹湯麵」更是台灣老牌不敗泡麵，以酸甜帶鹹口感、層次豐富的湯頭聞名，被許多人稱讚實力超強，但也經常被老饕稱為「最費工泡麵」，需要手動自行攪拌勾芡，若粉包沒有一邊加水一邊攪拌，容易結塊變成像漿糊一樣。最後，維力「手打麵胡麻擔擔風味」同樣在各大網物社團中獲得消費者好評，以芝麻與花生醬為基底，搭配高湯與辣油，味道香醇濃郁又不死鹹，就算是怕辣的人也能接受，多數人稱讚湯頭順口不膩、容易讓人把湯喝光，成為台灣隱藏神級泡麵。