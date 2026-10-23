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▲劉志雄於2023年11月3日病逝，而他在過世前15天才剛拿到金鐘獎。（圖／翻攝自公視臉書）

▲剛拿到金鐘獎就過世的得獎人還有兒童節目主持人馡馡（中）。（圖／翻攝自詹明芫Threads）

金鐘獎是許多電視媒體人心中的最高殿堂，公視資深製作人劉志雄就曾5度獲得金鐘獎認可，甚至病倒住院前，才剛在2023年的第58屆金鐘獎上領獎，怎料他當天下台後，就因身體不舒服被送醫急診。據悉，劉志雄到醫院後火速開刀接受治療，但他狀況一直沒有好轉，最終在兩週後過世。回顧金鐘獎上曾發生的憾事，資深製作人劉志雄3年前靠著節目《我在工場拍拍手》，獲得金鐘獎生活風格節目獎，怎料他當天沒等到典禮結束，就先行離場，被送醫治療。電視台隨後證實劉志雄動刀的消息，並幫忙報平安，讓大家鬆了一口氣，沒想到15天過後，卻傳來劉志雄過世的噩耗。公視當時在11月3日發文證實此事，沒有曝光劉志雄的死因，只說他因病離世。公視也難過悼念劉志雄：「他除了是優秀細膩的製作人，他也是一位才氣縱橫的導演。他帶領觀眾走訪台灣各個角落的市場及工場，用他獨到的視角、充滿人文精神的敘事，娓娓呈現庶民生活美學，映照出在地職人們的眾生故事。」公視還細數劉志雄的獲獎榮耀，表示他生涯拿過5座金鐘獎盃：「2015年以《浩克慢遊》獲第50屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎，2020年以《我在市場待了一整天》獲第55屆金鐘獎生活風格節目獎、節目創新獎、非戲劇類節目攝影獎，2023年以《我在工場拍拍手》獲第58屆金鐘獎生活風格節目獎」，大讚劉志雄的專業能力備受肯定，為他的離去感到不捨。同樣剛拿完獎就過世的金鐘得主還有兒童節目主持人馡馡（黃婼馡），她跟媽媽詹明芫還有阿姨如逸比佑邢幸共同主持兒童節目《wawa快樂屋》，去年才在第60屆廣播金鐘獎中，拿下兒童節目主持人獎，怎料今年3月就因急性壞死性腦病變過世，得年7歲同樣令人感到捨不得、鼻酸。