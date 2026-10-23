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已實施預警性封閉路段6處

桃園市復興區台7線22K+800~46K+400(羅浮至巴陵路段)

桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K+100~85K+500(巴陵至百韜橋路段)

新北市三峽區台7乙線1K~12K+200(十三天至三民路段)

花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣路段)

新北市烏來區台9甲線14K+500~19K+964(烏來至孝義路段)

新北市淡水區台61線0K~2K(淡江大橋) ，已於22日22時封閉淡江大橋機車道並實施主線降速至時速30公里，人行道及自行車道已於21日21時實施預警性封閉

預計預警性封閉路段4處（依風雨狀況調整管制時間，並視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間）

宜蘭縣大同鄉台7線85K+500~94K(百韜橋至牛鬥橋路段)，預計於23日10時實施預警性封閉

宜蘭縣大同鄉臺中市和平區台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，預計於23日10時實施預警性封閉

花蓮縣秀林鄉台9線154K+700~165K+400(和仁監工站至崇德路段) ，預計23日8時實施預警性道路封閉

宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+200(蘇澳至和仁路段)包含台9線113K+400~124K+497(東澳至南澳共線路段) ，預計於23日8時實施預警性封閉

本週末為光復節連續假期，為避免集中的出遊車潮，高公局祭出疏導，不過由於適逢中度颱風薔琵，評估交通需求將下降，並且部分替代道路可能因颱風路況不佳。高公局為確保災害應變動線，取消10月24日原規劃實施國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道及國5石碇、坪林南入匝道封閉措施，不過，暫停收費及差別費率等措施仍依原計畫實施。高速公路局提醒民眾颱風期間，國道部分路段風勢及雨勢可能較大，非必要應避免上路；行車時請配合強風管制措施，並遵守「降低車速」、「緊握方向盤」、「加大跟車距離」及「避免任意變換車道」等雨中或強風行車原則。颱風逐漸遠離後，高公局研判仍會有部分出遊車潮，尖峰時段國道路段可能有壅塞狀況。同時公路局昨晚也發布（視風雨狀況開放通行）