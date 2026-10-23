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颱風薔琵來襲，台北市長蔣萬安昨晚8時宣布，今天停班停課。不過因新北市長侯友宜下午時早就表示雨量達到放假標準，有民眾反映能否提早宣布放假。蔣萬安今（23）日表示，一直依照過去慣例，都是基北北桃討論後一起在8點時宣布，今天也是聽取最新相關動態、風勢雨勢，再進行最後判斷是否停班課。蔣萬安說，目前聽取氣象團隊最新報告，昨天他們預測從今天開始到明天影響台北市最顯著。陣風可能來到8到11級，雨量在山區有可能達到400毫米。所以這次颱風確實影響台北市非常巨大，再次提醒所有市民注意安全，千萬不要大意。蔣萬安說，目前他再到緊急應變中心聽取颱風動態，以及了解目前各區相關災情，北市府非常嚴肅以對，如臨大敵，會進行各項防颱整備作為。另外蔣萬安昨晚宣布放假後，臉書再度被洗版，但比起前陣子負面流言，今早都是稱讚決策，是否覺得放對了？蔣萬安則說，一切依照客觀數據、科學標準進行是否停班的決定，所以昨晚聽完氣象團隊預測和氣象署提供的資料後，做了判斷。