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颱風薔琵逐漸接近台灣，暴風圈預計下午籠罩台灣本島，對此，總統賴清德今（23）日表示，要請各部會務必掌握最新情資，並與各地方政府保持密切聯繫，即時回應地方需求，確實落實各項應變措施；他也提醒，九合一選舉進入最後階段，請各候選人務必要注意颱風警報、做好安全措施，避免因為選舉忽視颱風、造成災情。賴清德上午在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等部會陪同下，視導薔琵颱風中央災害應變中心。賴清德表示，台灣民間對10月份的颱風，有很多描述，例如「十月颱，無人知」，表示變幻莫測，也有一說「十月颱，真厲害」、常常帶來災情，而薔琵颱風，就是10月颱。賴清德指出，薔琵颱風正持續影響台灣，依目前預報，今天到明天上午是風雨影響最明顯的時段，北部及東北部山區，要嚴防豪雨以上等級的降雨，中部以及東部山區也要提高警覺。賴清德表示，請各部會務必掌握最新情資，並與各地方政府保持密切聯繫，即時回應地方需求，確實落實各項應變措施，而各地預防性撤離與收容工作，請逐一確認到位，優先照顧長者、行動不便者，以及有醫療需求的民眾。賴清德續指，對於容易因道路中斷而受困的聚落，尤其缺乏直升機起降條件的地區，更要及早安排撤離，確認物資及備援通訊準備妥當，花蓮萬里溪堰塞湖以及土石流潛勢區、易淹水地區都要持續監測，「該封路就封路，該撤離就撤離，絕不能夠掉以輕心」。賴清德提到，水電、通訊、道路交通和民生物資，都攸關民眾生活，請各單位依風險、地方需求、搶修人力和機具，備妥必要物資，國軍也要隨時支援救災；同時，他要特別提醒，救災同仁安全同樣非常重要，所有任務都要做好風險評估和安全防護。賴清德說，這次颱風適逢連假，呼籲國人多加注意氣象資訊，做好防颱準備，不要前往海邊觀浪或進入山區、溪流活動，並配合必要的撤離以及管制。賴清德指出，這次颱風來襲，正逢九合一選舉進入最後階段，請各候選人務必要注意颱風警報、做好安全措施，避免因為選舉忽視颱風、造成災情。他說，感謝所有警消、國軍、醫護，以及水電、通訊、交通等第一線同仁堅守崗位，中央會與地方通力合作，全力降低災害風險，共同守護人民生命財產安全。