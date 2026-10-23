2026「 ITF 台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在南港展覽館1館正式登場，因應這個堪稱每年最大的旅展活動，各家航空包含星宇、華航、長榮、國泰、日航等也推出線上旅展優惠。《NOWNEWS今日新聞》針對國人最常造訪的日本、韓國航線，並結合機票專家包含蓋瑞哥 機票獵人布萊N機票達人之建議，以及實際上官網搜尋之價格，整理並推薦出推薦航線，其中台北（桃園）飛往東京只要1萬3千元，飛首爾、釜山1萬1千元有找。

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🟡國泰航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：

優惠日期：即日起～11月13日

適用日期：即日起～2027年6月30日

📍日韓航班優惠價格推薦航線：
桃園-東京​13779元起
桃園-大阪14474 元起
桃園-名古屋14815 元起

▲國泰航空宣布即日起至11月13日，推出ITF線上旅展優惠。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空宣布即日起至11月13日，推出ITF線上旅展優惠。（圖／國泰航空提供）
🟡星宇航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：

優惠日期：即日起～11月23日

適用日期：即日起～2027年6月30日

📍日韓航班優惠價格推薦航線：
台北-下地島9096元起
台北-福岡13690元起
台北-大阪14691元起
台北-東京成田14629元起
台北-釜山10673元起
台中-熊本10115元起
高雄-沖繩10075元起

▲實際上星宇航空搜尋，台北飛宮古島來回機票將有萬元有找的優惠價。（圖／翻攝星宇航空官網）
▲實際上星宇航空搜尋，台北飛宮古島來回機票將有萬元有找的優惠價。（圖／翻攝星宇航空官網）
🟡長榮航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：

​優惠日期：即日起～11月15日

適用日期：即日起～2027年6月30日

📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14666元起
松山-東京（羽田）​16529元起
桃園-福岡13728元起
桃園-大阪14885元起
桃園-首爾10754元起
桃園-釜山​10711元起
高雄-東京16040元起
高雄-大阪14480元起

🟡中華航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：

優惠日期：即日起～11月21日

適用日期：即日起～2027年6月30日

📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14512元起
松山-東京（羽田）15155元起
​桃園-熊本11297元起
桃園-福岡 14190 元起
桃園-大阪14508元起
桃園-首爾10399元起
桃園-釜山​10599元起
高雄-東京15351元起
高雄-大阪14479元起

🟡日本航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：

優惠日期：即日起～11月13日

適用日期：即日起～2027年3月23日

📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京13858元起
桃園-名古屋13543元起
桃園-沖繩9065 元


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。