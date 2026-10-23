2026「 ITF 台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在南港展覽館1館正式登場，因應這個堪稱每年最大的旅展活動，各家航空包含星宇、華航、長榮、國泰、日航等也推出線上旅展優惠。《NOWNEWS今日新聞》針對國人最常造訪的日本、韓國航線，並結合機票專家包含蓋瑞哥 機票獵人與布萊N機票達人之建議，以及實際上官網搜尋之價格，整理並推薦出推薦航線，其中台北（桃園）飛往東京只要1萬3千元，飛首爾、釜山1萬1千元有找。
🟡國泰航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月13日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線：
桃園-東京13779元起
桃園-大阪14474 元起
桃園-名古屋14815 元起
🟡星宇航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月23日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線：
台北-下地島9096元起
台北-福岡13690元起
台北-大阪14691元起
台北-東京成田14629元起
台北-釜山10673元起
台中-熊本10115元起
高雄-沖繩10075元起
🟡長榮航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月15日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14666元起
松山-東京（羽田）16529元起
桃園-福岡13728元起
桃園-大阪14885元起
桃園-首爾10754元起
桃園-釜山10711元起
高雄-東京16040元起
高雄-大阪14480元起
🟡中華航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月21日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14512元起
松山-東京（羽田）15155元起
桃園-熊本11297元起
桃園-福岡 14190 元起
桃園-大阪14508元起
桃園-首爾10399元起
桃園-釜山10599元起
高雄-東京15351元起
高雄-大阪14479元起
🟡日本航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月13日
適用日期：即日起～2027年3月23日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京13858元起
桃園-名古屋13543元起
桃園-沖繩9065 元
我是廣告 請繼續往下閱讀
優惠日期：即日起～11月13日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線：
桃園-東京13779元起
桃園-大阪14474 元起
桃園-名古屋14815 元起
優惠日期：即日起～11月23日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線：
台北-下地島9096元起
台北-福岡13690元起
台北-大阪14691元起
台北-東京成田14629元起
台北-釜山10673元起
台中-熊本10115元起
高雄-沖繩10075元起
🟡長榮航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月15日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14666元起
松山-東京（羽田）16529元起
桃園-福岡13728元起
桃園-大阪14885元起
桃園-首爾10754元起
桃園-釜山10711元起
高雄-東京16040元起
高雄-大阪14480元起
🟡中華航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月21日
適用日期：即日起～2027年6月30日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京14512元起
松山-東京（羽田）15155元起
桃園-熊本11297元起
桃園-福岡 14190 元起
桃園-大阪14508元起
桃園-首爾10399元起
桃園-釜山10599元起
高雄-東京15351元起
高雄-大阪14479元起
🟡日本航空2026 ITF線上旅展優惠一覽：
優惠日期：即日起～11月13日
適用日期：即日起～2027年3月23日
📍日韓航班優惠價格推薦航線一覽：
桃園-東京13858元起
桃園-名古屋13543元起
桃園-沖繩9065 元