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國泰人壽與國泰產險

富邦人壽與富邦產險

台灣人壽與中信產險

三商美邦人壽

新光人壽

凱基人壽

南山人壽與南山產物

合庫人壽

全球人壽

安聯人壽

保誠人壽

薔琵颱風來襲，國內保險業除提醒民眾嚴防強風及豪大雨，提前備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，各家公司也成立緊急應變小組，並即時啟動各項關懷服務及快速理賠，針對受災保戶提供包括續期保費緩繳、保單借款利息缓繳、緩繳房貸本金及利息等措施。國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助。同時，國泰產險啟動關懷措施，提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。國泰人壽指出，針對應繳月為2026年10月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年12月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月，智能客服中心也提供客服專線0800-036-599及網路電話服務，有需要的民眾亦可善加利用。富邦人壽、富邦產險於第一時間啟動緊急應變方案，富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施；富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。富邦人壽指出，針對應繳月為2026年9月至2027年1月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；若保戶因事故於7大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。富邦人壽亦提供客服專線（0809-000-550）或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要的保戶可善加利用；若發生重大且需急難救助災區，富邦人壽也將視災情及適當性，動員志工同仁協助民眾共同渡過難關。富邦產險亦提醒保戶，住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠；遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「富邦小管家會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件；若遇到颱風導致行程延誤、取消或更改行程，則請保留相關證明文件及費用單據正本，後續可至「旅遊小管家」平台進行理賠通報或Q&A查詢。各項理賠項目皆可透過臨櫃、業務員送件等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理，如有疑問，可撥打客服專線0800-009-888洽詢。台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息1年」，並主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件的傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。另外，中信產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網（https://www.ctbcins.com/）或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。玉山金控子公司三商美邦人壽預先啟動5大保戶關懷措施，包括「保單借款利息減免」、「免費補發保單」、「續期保費緩繳」、「快速理賠」及「房屋貸款本金緩繳」，並透過理賠單位與第一線業務員主動關懷，協助受災保戶減輕資金與繳費負擔，陪伴保戶及家人度過難關。三商壽表示，秉持「從優、從速、從寬」的服務原則，協助受災保戶辦理各項申請。在資金支援方面，即日起至2026年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起可享90天免息優惠，每張保單累計免息借款本金以新臺幣10萬元為上限；續期保險費應繳日介於2026年8月至2027年1月的受災保戶，繳費期限可延長至2027年3月31日，減輕災後復原期間的繳費壓力。若保單因災遺失或毀損，保戶可於2027年1月31日前申請免費補發；房屋貸款受災戶則可於2026年12月31日前，申請本金緩繳3個月。此外，理賠單位將協同業務員主動關懷，協助受災保戶及家屬備妥申請文件，儘速辦理理賠。新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾務必做好防災準備，注意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務。1、續期保費緩繳優惠：受災區域保戶（須申請且符合相關條件）給予應繳月2026年10月的續期保險費緩繳3個月之優惠。2、保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於這次災害發生日起3個月內新增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。3、房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因這次受災損致還款困難者，經受災保戶的申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年優惠措施。凱基人壽也提供包括「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等5大保戶關懷服務，若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。在「保費緩繳」部分，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課的範圍，或能提出公家機關開立的受災證明，續期保費應繳日期於即日起3個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。在「保服優惠」部份，自即日起至1年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區的保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起3個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」，針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起1週內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動保戶關懷服務措施，包括「免收保單借款利息」、「免收房屋貸款利息」、「緩繳保費」、「快速理賠」、「住院關懷預付保險金」等。自即日起3個月內，保戶本人或業務員可檢附相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心(免付費客服專線0800-020-060)申請即可。南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的保戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。此外，受颱風影響，往返台灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。針對旅行不便綜合保險的相關問題，敬請參考南山產物官網「旅行不便險小叮嚀」專區（https://www.nanshangeneral.com.tw/240)。合庫人壽同步啟動「風災保戶關懷服務措施」，提供理賠協助、保費緩繳、保單借款及保單補發等服務，協助保戶減輕災後負擔，安心度過風災。同時，災害發生後也將主動檢索可能受災保戶名單，並提供理賠協助，保戶亦可撥打客服專線0800-033-133洽詢相關服務，將秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助保戶儘速完成理賠申請。保費緩繳：保費應繳日於災害發生日後3個月內者，可填寫保費緩繳申請書，申請保費緩繳3個月。保單借款：有緊急資金需求者，可於災害發生日後3個月內申請保單借款新貸或增貸，並享3個月免息措施。保單補發：若保單因災害遺失或毀損，可於災害發生日後3個月內申請補發保單，免收補發工本費。全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施：1、續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自2026年10月1日~2026年12月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。2、保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自2026年10月1日~2027年3月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。3、申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4、快速理賠：因薔琵颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「薔琵颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。全球人壽表示，4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於116年3月31日前提出申請外，其他項目則需於2026年12月31日前提出申請。若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（02）6622-6258或0800-000-662，或是與全台各通訊處業務人員聯繫，也建議保戶可多加善用全球人壽各項數位金融服務，無須親赴現場臨櫃即可辦理。安聯人壽啟動保戶關懷服務措施，受災保戶如有需要協助的地方，可諮詢行政服務櫃檯或保戶服務專線0800-007-668洽詢。一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，業務人員亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。二、寬延繳納保險費：凡受風災影響的保戶，提供受災保戶續期保費緩繳3個月的服務，若有保單借款週年利息待繳者，亦可緩繳3個月。三、若受災保戶因這次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起3個月內申請保險單補發，免收補發工本費用的貼心服務。保誠人壽啟動6大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。另外，保誠人壽也提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線0809-0809-68將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」、智能客服「保寶」及「LiPay GO理賠智能助理」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。