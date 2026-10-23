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費城76人隊在NBA 2026-27賽季的主場開幕戰交手克里夫蘭騎士隊，球隊此役一度落後多達29分，然而下半場他們轟出74：37的狂暴攻勢，終場以114：106逆轉騎士。過去比賽中領先達29分的球隊已經取得466連勝，今天正式遭到中斷，也讓騎士成為NBA歷史上首支在賽季開幕戰半場領先20分以上卻慘遭翻盤的苦主，終結自1984-85賽季以來領先球隊「65勝0敗」的紀錄。過去在NBA手握29分巨幅領先幾乎等同提前宣告比賽結束，然而如今聯盟節奏越來越快、三分球越投越多，領先越來越不保險。根據數據統計，在今日比賽之前，NBA例行賽凡是取得至少29分領先的球隊，已經跨季狂攬「466連勝」；與此同時，自1996-97賽季有詳細回合數據統計以來，騎士在此類領先局面下保持155勝0敗的絕對不敗金身，而76人在此類落後局面下則是0勝156敗。結果，今日76人延續首場比賽贏球氣勢，下半場絕地翻盤，創下自1996-97賽季引入逐回合統計以來，76人隊史最大分差逆轉勝，同時也是騎士隊史最大分差遭逆轉的恥辱紀錄。在NBA有統計以來，從未有任何一支球隊在賽季開幕戰半場落後達20分以上時能夠反敗為勝。在過去40年（自1984-85賽季以來），各隊在賽季開幕戰若於半場握有20分以上優勢，戰績是完美的「65勝0敗」；換言之，半場落後20分以上的落後球隊戰績為悽慘的「0勝65敗」。如今76人在騎士隊賽季開幕戰，半場落後24分的懸崖邊緣強行翻盤，讓對手成為NBA歷史上「第一支且唯一一支」在開幕戰半場領先超過20分卻吞下敗仗的苦主，寫下另類尷尬紀錄。吹起絕地大反攻號角的頭號功臣馬克西（Tyrese Maxey）全場出戰41分鐘，23投12中狂砍32分、6助攻、3籃板與2抄截。賽後談到這場史詩級翻盤，馬克西霸氣透露半場時在更衣室的誓師發言：「中場休息時我走進更衣室，就對大家說：『現在，是時候看看我們真正的實力了！』」這場29分史詩級翻盤，同時也刷新了超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的個人生涯紀錄。在詹姆斯長達23個賽季的輝煌職業生涯中，當球隊落後29分或更多時，其生涯戰績為0勝52敗，今日首度打破魔咒，締造其生涯最大分差逆轉勝利。此外，本場勝利也讓詹姆斯迎來生涯全新里程碑。回顧他過去效力新東家前兩戰的戰績：2003年騎士（0勝2敗）、2010年熱火（1勝1敗）、2014年回歸騎士（1勝1敗）、2018年湖人（0勝2敗）；如今加盟76人後拉出開季「2勝0敗」，成為詹姆斯生涯24年來首次在效力新球隊時以2連勝開局。