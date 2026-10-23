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傳統製造業搭AI浪潮 技術升級跨足高階應用

高階材料需求增溫 台玻、南亞、富喬搶人才

AI伺服器帶動高階玻纖布需求增溫，以富喬工業、台玻及南亞均受到市場關注。從人才市場來看，用人需求已不再侷限於半導體及科技業。根據1111人力銀行資料庫統計，2023年至2025年，應徵AI領域相關職缺的人數大幅成長102.9%；2026年第一季應徵人數更已達2025年全年應徵人數的40%，顯示產業升級正持續改變企業的人才布局。玻纖布全名為玻璃纖維布（glass cloth），是極細玻璃纖維紗織成的工業用布料，特性是耐熱、不導電等。隨著AI伺服器的發展，也帶動高階印刷電路板材料的需求，富喬工業、台玻及南亞更受到市場關注。南亞塑膠近期與全球特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）展開深度策略合作，加上高階產品進入認證階段，帶動整體營收創新高，也進一步推升人才需求。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，玻纖布是印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）的關鍵補強材料，隨著AI晶片與高速運算需求攀升，產品規格持續朝高階化發展。近年不少傳統製造業搭上AI發展浪潮，透過技術升級與產品轉型切入高科技供應鏈，以「富喬」而言，是傳統材料產業跨足高階應用的代表。莊雨潔說，從人才市場來看，AI帶動的用人需求已不再侷限於半導體及科技業，傳統製造業同樣積極延攬相關人才。根據1111人力銀行資料庫統計，2023年至2025年，應徵AI領域相關職缺的人數大幅成長102.9%；2026年第一季應徵人數更已達2025年全年應徵人數的40%。其中，傳統製造業也是AI人才需求的重要產業之一，顯示產業升級正持續改變企業的人才布局。另外，「台灣玻璃工業股份有限公司」也受惠於AI伺服器帶動的高階玻纖布需求，前三季營收已呈現高雙位數成長。台玻董事長林伯豐宣布加碼投資，啟動第三期擴產計畫，預計2027年完工。1111人力銀行資料庫顯示，台玻目前同樣積極招募工程師、製程儲備人員、驗布人員及電氣人員，反映高階材料需求升溫，正逐步轉化為實際的徵才動能。南亞則招募研發人才及品保技術人員，並祭出員工宿舍、子女獎學金及3個月起跳的年終獎金等福利，強化人才招募誘因；富喬因應泰國Apex Green工業園擴張計畫，導入先進製程、布局高階玻纖布生產，積極延攬外派人才，職缺以系統工程師、MIS／網管主管等資訊及基礎設施建置相關職務為主。除了底薪外，企業也提供外派津貼、紅利獎金及員工認股等獎酬措施，提升延攬人才的競爭力。隨著產能持續擴大，企業對相關工程及技術人才的需求也逐漸浮現，人力銀行指出，不僅帶動產業營收成長，也同步推升研發、工程及技術人才需求。對求職者而言，職涯選擇不必侷限於科技業，具備技術實力、積極投入轉型的傳統製造業，同樣能提供具競爭力的工作機會與發展空間。