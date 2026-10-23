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國軍再爆醜聞，負責衛戍台北博愛特區中樞的台北憲兵隊上校隊長蔡正建，遭到官兵集體向國防部、總統府申訴職場霸凌，多次隱匿官兵自傷和安全事件，甚至習慣在公開場合言語侮辱或三字經飆罵高階幹部和官兵，導致官兵們萌生退意。憲指部今（23）日證實此事，表示接獲陳情後，已將主官調離現職、靜候調查，同時成立專案小組，就所列違法（紀）內容實施行政調查，全面釐清事實及相關人員疏責。綜合媒體報導，蔡正建上任後，疑似因情緒管理不佳，常在公開場合用夾雜涉及家屬的侮辱性言語飆罵幹部，更多次對上級隱匿官兵傷病事件，其中包括114年10月8日有上士因業務遭受責難，導致心緒不穩險釀自傷，但對上幹部因「不想讓長官知道」刻意未回報；今年8月有上兵因勤務疏失遭嚴厲責難，跑到頂樓淋雨兩小時，疑似想要自傷，但也遭到隱匿未報。今年5月，有下士在基地測驗時從中型戰術輪車摔落導致腳踝骨折，但為了避免被通報，延遲一小時才由中型巴士後送到民間醫院，甚至幹部還以「怎麼這麼沒有用」言語譏諷、10月6日，有上士因疏失遭隊長痛斥，於後勤辦公室捶玻璃發洩導致手臂受傷，幹部雖叫救護車，但遭蔡正建強硬趕走並持續飆罵，事後才由幹部以私家車送醫，此事也被隱匿。憲指部表示，本案經調查顯有領導統御及內部管理不當情事；為確保調查公正客觀，已將主官調離現職、靜候調查。案情及責任歸屬，持續由專案小組依事證逐項釐清。憲指部強調，國軍絕不容許任何形式之不當對待、隱匿通報或濫用職權等情事；針對受影響官兵，已同步啟動醫療協助與心理輔導機制。全案將本「勿枉勿縱、調查從速、處置從嚴」原則辦理，如經查證確有違失，將依相關法令嚴正追究行政、刑事及懲戒責任，絕不護短。