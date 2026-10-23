薔琵颱風雖然已經減弱為中度颱風，不過外圍環流依舊是非常巨大，今（23）日凌晨觸陸之後，下午暴風圈將會籠罩全台。天氣職人吳聖宇就表示，隨著薔琵繼續往花蓮以東海域靠近，暴風圈將逐漸涵蓋全台，風雨呈現加強趨勢，今天、明天兩天影響最大。而因為颱風接觸到台灣地形產生交互作用，導致路徑可能會出現「不規則擺動」，也可能出現打轉、繞圈的情況，拉長影響台灣的時間。
薔琵颱風超級肥「暴風圈320公里」！路徑可能出現打轉停滯影響更長
吳聖宇提到，薔琵颱風北半圈的風場因為跟東北季風疊加，所以非常寬廣，雖然減弱為中颱，但暴風圈的平均半徑反而擴大到320公里，北側更是可能有350公里或以上，是一個「環流非常巨大的颱風」，但後續因為海溫不足，加上預報顯示垂直風切會逐漸增大，颱風將持續減弱，但減弱並不快，經過台灣附近的階段大致仍維持中颱。
吳聖宇說，薔琵颱風路徑仍繼續往東北角近海接近，預估今晚明晨最接近東北角，值得注意的是，由於颱風中心非常靠近，所以不排除今晚跟台灣地形交互作用，導致路徑出現「不規則擺動」，尤其是經過宜蘭到東北角近海這一段的變化，因為根據過去經驗，颱風曾多次在這邊打轉、繞圈，移動速度也可能減慢，拉長影響台灣的時間。
今起北部地區風雨最劇烈！全台嚴防強風、周六午後天氣開始趨緩好轉
吳聖宇提醒，隨著薔琵接近，今天各地風雨趨於明顯，雨勢最大的地方仍是苗栗以北到宜蘭、北花蓮一帶，山區有豪雨或大豪雨，宜蘭山區甚至有超大豪雨機會，平地則是有大雨到局部豪雨機會。其次是中部以及南花蓮地區，包括台中、南投及嘉義山區有大雨或局部豪雨，平地則是有局部大雨機會。南部及台東地區雨量較小，高屏山區有局部大雨，平地則大致都在大雨以下。
至於風力部分，吳聖宇表示，預報資料顯示各地沿海、空曠地區以及外島地區可能都普遍會有9至11級陣風，其中在中彰雲嘉南以及宜蘭、綠島蘭嶼等地沿海甚至有12至13級陣風出現機會，風勢的感受可能比雨勢更明顯，務必要多加注意。
吳聖宇最後指出，等到明天（24日）上午颱風進入北部海面後，預期中部、北部白天依然是迎風區域，雖然整體風雨會隨時間慢慢的減小，但直到明天傍晚前，仍會是風雨一陣一陣的情況，中北部山區的雨量累積依然會較為明顯。東半部的宜花東則是位於背風面，風雨有機會開始減小，午後天氣進一步好轉；南部地區在明天中午前，仍會有較強陣風，特別是沿海地區，午後轉為偏西風風勢減小，降雨也不是太明顯，山區比較多一些。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇提到，薔琵颱風北半圈的風場因為跟東北季風疊加，所以非常寬廣，雖然減弱為中颱，但暴風圈的平均半徑反而擴大到320公里，北側更是可能有350公里或以上，是一個「環流非常巨大的颱風」，但後續因為海溫不足，加上預報顯示垂直風切會逐漸增大，颱風將持續減弱，但減弱並不快，經過台灣附近的階段大致仍維持中颱。
吳聖宇說，薔琵颱風路徑仍繼續往東北角近海接近，預估今晚明晨最接近東北角，值得注意的是，由於颱風中心非常靠近，所以不排除今晚跟台灣地形交互作用，導致路徑出現「不規則擺動」，尤其是經過宜蘭到東北角近海這一段的變化，因為根據過去經驗，颱風曾多次在這邊打轉、繞圈，移動速度也可能減慢，拉長影響台灣的時間。
吳聖宇提醒，隨著薔琵接近，今天各地風雨趨於明顯，雨勢最大的地方仍是苗栗以北到宜蘭、北花蓮一帶，山區有豪雨或大豪雨，宜蘭山區甚至有超大豪雨機會，平地則是有大雨到局部豪雨機會。其次是中部以及南花蓮地區，包括台中、南投及嘉義山區有大雨或局部豪雨，平地則是有局部大雨機會。南部及台東地區雨量較小，高屏山區有局部大雨，平地則大致都在大雨以下。
至於風力部分，吳聖宇表示，預報資料顯示各地沿海、空曠地區以及外島地區可能都普遍會有9至11級陣風，其中在中彰雲嘉南以及宜蘭、綠島蘭嶼等地沿海甚至有12至13級陣風出現機會，風勢的感受可能比雨勢更明顯，務必要多加注意。
更多「薔琵颱風」相關新聞。