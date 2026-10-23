我是廣告 請繼續往下閱讀

薔琵颱風超級肥「暴風圈320公里」！路徑可能出現打轉停滯影響更長

雖然減弱為中颱，但暴風圈的平均半徑反而擴大到320公里，北側更是可能有350公里或以上，是一個「環流非常巨大的颱風」

颱風曾多次在這邊打轉、繞圈，移動速度也可能減慢，拉長影響台灣的時間。

▲薔琵颱風雖然減弱為中颱，但暴風圈的平均半徑反而擴大到320公里，北側更是可能有350公里或以上，是一個「環流非常巨大的颱風」。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

今起北部地區風雨最劇烈！全台嚴防強風、周六午後天氣開始趨緩好轉

今天各地風雨趨於明顯，雨勢最大的地方仍是苗栗以北到宜蘭、北花蓮一帶，山區有豪雨或大豪雨，宜蘭山區甚至有超大豪雨機會，平地則是有大雨到局部豪雨機會。

各地沿海、空曠地區以及外島地區可能都普遍會有9至11級陣風，其中在中彰雲嘉南以及宜蘭、綠島蘭嶼等地沿海甚至有12至13級陣風出現機會