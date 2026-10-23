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AI帶動產業發展 科技通膨恐壓抑終端消費

▲受惠於全球AI基礎設施持續擴張及國際品牌新機備貨需求強勁，加上國際油價走高推升石化及塑橡膠原料報價，製造業營業氣候測驗點由負轉正，成長0.5點。（圖／台經院提供）

高科技擴廠、央行鬆綁 9月營建業翻正

高基期影響 服務業尚未翻紅

台灣經濟研究院今（23）日公布9月營業氣候測驗點，受惠於全球AI基礎設施持續擴張及國際品牌新機備貨需求強勁，加上國際油價走高推升石化及塑橡膠原料報價，製造業營業氣候測驗點由負轉正，成長0.5點；營造業因央行9月理監事會議適度鬆綁兩項房市管制措施，有助提升換屋族購屋意願，成長2.81點。國內製造業受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上傳統外銷旺季來臨、消費性電子新品備貨需求增加及產品價格上漲，9月出口達872.2億美元，再創歷年單月新高，年增60.9%。儘管中東地緣政治風險持續升溫，國際油價及原物料成本上漲，增加企業營運壓力，但隨全球AI基礎設施持續擴張，加上國際品牌新機備貨需求強勁，帶動半導體先進製程、記憶體及封測等相關產業營運表現維持熱絡。儘管全球AI基礎設施持續擴張，帶動半導體及相關電子零組件需求維持強勁，但也推升記憶體及晶片成本，帶動部分消費性電子產品售價上漲，恐抑制終端消費需求及後續備貨動能。9月製造業營業氣候測驗點為101.39點，較8月修正後之100.89點，從8月衰退轉為正成長，增加0.50點。營造業方面，受惠於高科技業者加速擴廠計畫、政府公建預算再創新高以及進入招商流程的公辦都更與捷運聯開案量體擴大，皆有效支撐我國營造廠營運表現；9月六都建物買賣移轉件數月增率為14.1%，主因是8月受到暑假出遊、颱風干擾以及民俗月，形成較低的比較基期，同時隨著9月行政作業恢復正常，加上部分遞延過戶及新屋交屋案件陸續完成，也帶動六都建物買賣移轉棟數全面回升，央行9月鬆綁兩項房市管制措施，有助提升換屋族購屋意願。營建業9月營業氣候測驗點為110.42點，較8月之107.61點上揚2.81點，再度轉為上揚的態勢。服務業方面，餐旅業9月受惠於大型展會、演唱會及中秋節慶活動帶動商務用餐與聚餐需求，但受到部分餐飲業者調整門市據點及比較基期較高等因素影響，餐飲業營收較上月下滑，抵銷部分觀光旅遊業成長效益，致整體餐旅業景氣表現分歧。9月服務業營業氣候測驗點為92.65點，較8月減少3.15點，連續3個月下滑。