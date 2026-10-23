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▲田曦薇（如圖）飾演的魏嬈在第15集中將揭曉身世之謎掀起高潮，然而最新一集將在今日更新，讓劇迷崩潰直呼：「單更太難受了。」（圖／田曦薇微博）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉等人主演，播出後熱度狂飆、話題不斷，不少人也趁著颱風天追劇，第15集中阿醜/魏嬈（田曦薇 飾）將揭曉身世之謎，掀起高潮。不過目前集數停在第15集，第16集將在今（23）日更新，讓劇迷等得心好累；如今第16集預告搶先曝光，魏嬈即使遭背叛仍對著婢女碧桃（潘珺雅 飾）說：「妳沒有錯，人該多為自己著想。」讓劇迷看哭：「太虐心」、「碧桃是嫁金釵一大意難平啊。」魏嬈（田曦薇 飾）在第15集中將揭曉身世之謎掀起高潮，然而第16集將在今日才會於Netflix上架，讓不少劇迷等不及，在社群上發文哀嚎：「嫁金釵16集什麼時候更新，15集真好看…」、「時間可以過快點嗎～」、「希望能恢復成一天兩集」、「單更太難受了」、「嫁金釵第15集斷在這真的會中風」、「看到第15集發現還沒結局，一查維基百科有30集，心好累」、「真的停不下來啊～」、「颱風天等得好痛苦。」不過，第16集預告已搶先曝光，劇中飾演惡女君黛（田曦薇 飾）疑似準備下線，婢女碧桃為了自保背叛魏嬈，暗中調包關鍵信物，而在君黛設下的毒酒宴中，魏嬈則反倒安撫碧桃說：「妳沒有錯，人該為自己著想，真正決定我命運的人，從來不是妳，不要內疚。」對此，觀眾猜測碧桃最後會為了她將毒酒調包，看完預告後紛紛表示：「太虐心」、「碧桃是嫁金釵一大意難平啊」、「16集到底能不能真相大白呀？還能看到母親追女的場面嗎」、「16集預告直接殺瘋了。」《嫁金釵》全劇共30集，昨日官方公布最新追劇日曆，按照目前優酷與CCTV-8每週穩定釋出進度推算，優酷VIP會員預計將於11月初迎來第30集會員大結局，而享有提前解鎖特權的優酷SVIP用戶則可望提前一天解鎖終局謎底；而Netflix每日更新一集，預計會在11/6迎來大結局。